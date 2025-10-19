Jerez, Lauf 2: Kove-Sieg – Fernandez Weltmeister

Der zweite Lauf der Supersport-WM 300 in Jerez war spannend bis zur Ziellinie. Sensationell krönte sich Benat Fernandez mit der chinesischen Kove mit dem Sieg zum Weltmeister.

Erst beim Saisonfinale der Supersport-WM 300 in Jerez wurde in Lauf 2 der Weltmeister zwischen Benat Fernandez (Kove), David Salvador und Carter Thompson (beide Kawasaki) ermittelt, die nur von drei WM-Punkten getrennt waren. Diese Ausgangslage versprach ein spannendes und kampfbetontes Rennen. Es ist im doppelten Sinne das letzte Rennen, denn die Nachwuchsserie wird im kommenden Jahr von der neuen Sportbike-Weltmeisterschaft abgelöst.

Die Startaufstellung für das zweite Rennen basiert nicht allein auf dem Ergebnis der Superpole, sondern für die Top-9 auf den schnellsten Rundenzeiten aus Lauf 1. Ab Startplatz 10 gilt wieder die Reihenfolge des Qualifyings. Damit soll ein ähnliches Ergebnis erreicht werden wie mit dem Superpole-Race der Superbike-Kategorie, wenn die besten neun die ersten drei Startreihen für das zweite Rennen einnehmen.

Die WM-Protagonisten starteten von den Positionen 1 (Thompson), 6 (Fernandez) und 9 (Salvador). Bester KTM-Pilot war Jeffrey Buis auf Platz 2. Der Österreicher Jakob Rosenthaler war 16. der Startaufstellung, der Sachse Phillip Tonn 20.

Bei Rennstart um 12:50 Uhr Ortszeit war es mit 26 Grad Celsius weiterhin angenehm warm und die Sonne hatte sich wieder durchgesetzt. Ab der ersten Runde ging es turbulent zu und alle Titelanwärter platzierten sich in der vorderen Gruppe. In der dritten Runde kam Thompson von der Strecke ab und fiel in die zweite Gruppe zurück. Zeitweise lag der Australier nur auf Platz 15 und kämpfte sich mühsam wieder nach vorn.

Buis präsentierte sich im zweiten Lauf sehr stark und führte das Rennen mehrfach an. Aber der Niederländer riskierte viel und wurde von der Rennleitung gerügt, indem er sich in Runde 4 zwei Positionen zurückfallen lassen musste. Das hinderte den zweifachen Weltmeister aber nicht daran, bis in die letzte Runde um den Sieg zu kämpfen.

Typisch für die Nachwuchsserie änderten sich die Positionen und die Führung praktisch in jeder Kurve. Mittendrin im Kampf um den Sieg Salvador und Fernandez, die sich gegenseitig belauerten, sowie neben Buis der Teamkollege von Salvador, Antonio Torres.

Der Ausgang war bis in die letzte Runde, sogar bis zur letzten Kurve völlig offen. Je nach Situation war der eine oder der andere Weltmeister. Mit einem mutigen Manöver holte sich Fernandez in der letzten Kurve die Führung und blieb bis zur Ziellinie vorn – mit dem Sieg krönte sich der Rookie zum Weltmeister. Es ist der erste Fahrer-WM-Titel, der mit einem chinesischen Motorrad eingefahren wurde!

Das Podium komplettierten Torres und Loris Veneman. Thompson wurde Sechster und Salavador fiel in der Schlussphase auf Platz 16 zurück.

Ein starkes Finale zeigte Jakob Rosenthaler, der die Saison auf einem guten achten Platz beendete. Als 19. verpasste dagegen Phillip Tonn die Punkteränge.

So lief das Rennen:

Start: Buis biegt vor Risueno, Thompson und Fernandez in die erste Kurve ein.



Runde 1: Buis weiter vorn, dann Fernandez und Thompson. Salvador auf Platz 6. Tonn 17, dahinter Rosenthaler.



Runde 2: Salvador hat sich an Buis vorbeigekämpft. Die WM-Rivalen in den Top-4. Rosenthaler (16.) in 1:52,796 min mit der schnellsten Runde.



Runde 3: Buis wieder vorn. Die Top-9 innerhalb einer Sekunde. Thompson auf Platz 13 zurückgefallen.



Runde 4: Salvador, Buis, Fernandez, Osuna und Salvador setzen sich leicht ab. Sturz Mulya.



Runde 5: Die Positionen und die Führung ändern sich ständig. Thompson ist Zehnter.



Runde 6: Veneman vor Salvador und Torres – drei Kawasaki – dann Fernandez und Buis mit Kove und KTM.



Runde 7: Thompson (9.) nur noch 0,9 sec hinter der Spitze. Sturz Sabatucci.



Runde 8: Salvador und sein Teamkollege Torres verbünden sich gegen Fernandez.



Runde 9: Salvador vor Buis und Fernandez.



Runde 10: Fernandez Zweiter, Salvador Vierter, Thompson jetzt Sechster!



Letzte Runde: Fernandez gewinnt und ist Weltmeister, dann Salvador, Torres und Buis.