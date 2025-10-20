Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Max Verstappen muss zuschauen

Sensation: Kove aus China ist SSP-300-Weltmeister

Von Kay Hettich
Der Gewinn der Supersport-WM 300 durch den chinesischen Hersteller Kove hatte sich seit Monaten angebahnt. Ein Schlüssel zum Erfolg war Benat Fernandez – ein 17-jähriger Rookie.
Wir müssen das Bild von China im Motorsport neu denken: Erst 2023 stieg Kove Moto in der Supersport-WM 300 ein und beeindruckte auf Anhieb. Das erste Podium gelang 2024 Julio Garcia in Barcelona, den ersten Sieg holte ebenfalls der Spanier beim Finale in Jerez. Angesichts der Fortschritte war die Entscheidung des Top-Managements, das werksseitige Engagement zu beenden, vollkommen unverständlich. Doch eine Kove 321RS blieb im irischen Team #109 erhalten, das als Piloten Benat Fernandez verpflichtet hatte.

Was kaum jemand für möglich gehalten hatte – der Spanier war international ein unbeschriebenes Blatt – trat ein: Der Teenager holte beim Saisonauftakt in Portimão die Pole-Position und den Sieg im zweiten Rennen. Es folgten zwei weitere Siege und insgesamt sechs Podestplätze sowie viele Top-5-Ergebnisse. Und als es im letzten Saisonrennen zum Showdown kam – die Top-3 der Meisterschaft waren nur von drei Punkten getrennt –, behielt der Rookie die Nerven und holte sich mit einem Sieg die Weltmeisterschaft. Sein Manöver in der letzten Kurve, als er sich an vierter Stelle liegend in Führung bremste, war zum Zungeschnalzen!

«Ich bin überglücklich, denn dafür habe ich geschuftet. Nachdem Kove Anfang des Jahres die Meisterschaft verlassen hatte, hat mein Team großartige Arbeit geleistet. Dann bekamen wir das Motorrad von Kove – und es war irre», erinnert sich der erst 17-Jährige. «Wir fuhren das erste Rennen und gewannen gleich bei meinem Debüt, es war komplett verrückt. Wir konnten nicht glauben, dass ich das schaffen würde. Das Ziel war, mein Bestes zu geben und zu versuchen, immer vorn mitzufahren. Und das ist geschafft.»

Fernandez betont: «Ich muss dem Team und allen Leuten um mich herum danken. Ich wusste, dass das Motorrad funktioniert und das Team 100 Prozent für mich gibt. Und hier sind wir nun, nicht nur ich, sondern das Team und die Marke: Wir sind Weltmeister!»

Wie und ob es mit Kove in der seriennahen Weltmeisterschaft weitergeht, ist derzeit unklar. 2026 wird die Supersport-300 durch die neue Sportbike-WM ersetzt. In der BSB setzt Kove in der Sportbike-Serie ein werksunterstütztes Team ein und erzielte mit Casey O'Gorman (Gesamtzwölfter) Achtungserfolge. Dort ist übrigens mit CFMoto ein weiterer Hersteller aus China aktiv (Gesamtachter durch Adon Davie).


Ergebnis Supersport-300-WM 2025, Jerez, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Benat Fernandez (E) Kove
2. Daniel Mogeda (E) Kawasaki + 0,404 sec
3. Loris Veneman (NL) Kawasaki + 0,735
4. Antonio Torres (E) Kawasaki + 0,736
5. Jeffrey Buis (NL) KTM + 0,737
6. Carter Thompson (AUS) Kawasaki + 0,740
7. Humberto Maier (BR) Yamaha + 0,853
8. Jakob Rosenthaler (A) KTM + 0,870
9. Matteo Vannucci (I) Yamaha + 0,900
10. Roberto Fernandez (E) Kawasaki + 1,212
11. Gonzalo Sanchez (E) Yamaha + 1,252
12. Arai Agaska (RI) Yamaha + 1,441
13. Unai Calatayud (E) Yamaha + 1,854
14. Gianmaria Ibidi (I) Yamaha + 1,870
15. Marco Gaggi (I) Yamaha + 1,890
16. David Salvador (E) Kawasaki + 3,019
17. Elia Bartolini (I) Yamaha + 4,219
18. Marc Vich (E) Yamaha + 11,816
19. Phillip Tonn (D) KTM + 19,895
20. Giacomo Zannini (I) Kawasaki + 19,969
21. Uriel Hidalgo (E) Kawasaki + 20,018
22. Troy Sovicka (CZ) Kawasaki + 28,788
23. Shuncheng Zhang (CHN) Yamaha + 58,777
24. Kevin Sabatucci (I) Kawasaki + > 1 min
- Jose Osuna (E) Kawasaki
- Juan Risueno (E) Yamaha
- Kevin Fontainha (BR) Yamaha
- Felix Mulya (RI) Yamaha
Ergebnis Supersport-300-WM 2025, Jerez, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Matteo Vannucci (I) Yamaha
2. David Salvador (E) Kawasaki + 0,019 sec
3. Daniel Mogeda (E) Kawasaki + 0,248
4. Antonio Torres (E) Kawasaki + 0,438
5. Jose Osuna (E) Kawasaki + 0,513
6. Jeffrey Buis (NL) KTM + 0,538
7. Juan Risueno (E) Yamaha + 0,839
8. Carter Thompson (AUS) Kawasaki + 0,880
9. Jakob Rosenthaler (A) KTM + 1,012
10. Humberto Maier (BR) Yamaha + 1,140
11. Felix Mulya (RI) Yamaha + 2,902
12. Elia Bartolini (I) Yamaha + 3,000
13. Unai Calatayud (E) Yamaha + 3,090
14. Gonzalo Sanchez (E) Yamaha + 3,151
15. Loris Veneman (NL) Kawasaki + 5,301
16. Benat Fernandez (E) Kove + 5,387
17. Arai Agaska (RI) Yamaha + 5,605
18. Marco Gaggi (I) Yamaha + 5,858
19. Phillip Tonn (D) KTM + 6,269
20. Roberto Fernandez (E) Kawasaki + 6,366
21. Kevin Sabatucci (I) Kawasaki + 6,569
22. Giacomo Zannini (I) Kawasaki + 11,109
23. Troy Sovicka (CZ) Kawasaki + 14,399
24. Shuncheng Zhang (CHN) Yamaha + 28,173
25. Ivan Munoz Granero (E) Kawasaki + 35,140
26. Gianmaria Ibidi (I) Yamaha + 59,049
27. Emiliano Ercolani (I) Kawasaki + > 1 min
Supersport-300-WM 2025: Stand nach 16 von 16 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Benat Fernandez (E) Kove 230
2. Carter Thompson (AUS) Kawasaki 213
3. David Salvador (E) Kawasaki 203
4. Matteo Vannucci (I) Yamaha 191
5. Jeffrey Buis (NL) KTM 166
6. Julio Garcia (E) Kawasaki 140
7. Antonio Torres (E) Kawasaki 140
8. Humberto Maier (BR) Yamaha 139
9. Daniel Mogeda (E) Kawasaki 134
10. Jose Osuna (E) Kawasaki 92
11. Loris Veneman (NL) Kawasaki 90
12. Marco Gaggi (I) Yamaha 71
13. Juan Risueno (E) Yamaha 62
14. Jakob Rosenthaler (A) KTM 60
15. Felix Mulya (RI) Yamaha 47
16. Mirko Gennai (I) Kawasaki 35
17. Phillip Tonn (D) KTM 33
18. Kevin Fontainha (BR) Yamaha 32
19. Roberto Fernandez (E) Kawasaki 30
20. Elia Bartolini (I) Yamaha 27
21. Unai Calatayud (E) Yamaha 26
22. Kevin Sabatucci (I) Kawasaki 19
23. Tomas Alonso (P) Kawasaki 12
24. Petr Svoboda (CZ) Kawasaki 9
25. Gianmaria Ibidi (I) Yamaha 7
26. Gonzalo Sanchez (E) Yamaha 7
27. Marc Vich (E) Yamaha 6
28. Emiliano Ercolani (I) Kawasaki 4
29. Faerozi Toreqottullah (RI) Yamaha 4
30. Arai Agaska (RI) Yamaha 4
31. Daniel Ocete (E) Kawasaki 3
32. Ivan Munoz Granero (E) Kawasaki 3
33. Alessandro Di Persio (I) Yamaha 1

