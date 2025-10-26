Nach Wirbelbruch: Julien Beaumer (KTM) fällt 2026 aus

Bei seinem Crash beim SMX Playoff in Concord brach sich Red Bull KTM-Werksfahrer Julien Beaumer den 3. Lendenwirbel. Die Rehabilitation wird lange dauern. Er wird 2026 voraussichtlich komplett ausfallen.

Red Bull KTM-Werksfahrer Julien Beaumer gilt als einer der hoffnungsvollsten Talente in den USA. Beaumer ist schnell, aber er stürzt und verletzt sich häufig. Im Zeittraining zum ersten SMX Playoff in Condord flog er erneut ab und brach sich dabei den Lendenwirbel L3, der operativ stabilisiert werden musste. Zum Glück war das Rückenmark nicht betroffen, so dass er von Lähmungserscheinungen verschont blieb.

Wie US-Medien berichten, wird die Rehabilitation voraussichtlich so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass der 19-Jährige wohl die gesamte Saison 2026 verpassen wird. Ursprünglich bestand die Hoffnung, dass Beaumer im Januar wieder fit ist.

Nachdem Tom Vialle das Red Bull KTM-Werksteam verlassen und aus den USA nach Europa zurückkehren wird, hat das US-Factory-Team in der 250er Klasse nach dem Stand der Dinge keinen Einsatzfahrer.