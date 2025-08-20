Rallye Deutschland mit Comeback am Nürburgring?

Nach dem Aus der Central European Rally als Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr gibt es bereits erste Überlegungen seitens des ADAC einen WM-Lauf mit dem Nürburgring als Zentrum auszutragen.

Schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen waren vordergründig der Grund dafür, dass im Oktober die Central European Rally letztmals als WM-Lauf im Dreiländereck Tschechien, Österreich und Deutschland ausgefahren wird.

Es werden nun Möglichkeiten sondiert, die CER mit einem neuen Prädikat weiterhin auszurichten.

Zudem gibt es erste Erwägungen die Rallye Deutschland neu aufleben zu lassen. Ein Plan den Nürburgring dabei als Zentrum zu nutzen, könnte auch für den WRC-Promoter interessant sein, wieder einen WM-Lauf in der Eifelregion auszurichten. Die Etappen könnten auch ins grenznahe Ausland mit Wertungsprüfungen in Luxemburg und Belgien führen.

In die Rallye Deutschland als EM-Lauf war zuletzt im Jahr 1999 der Nürburgring mitintegriert gewesen. Danach wurde die Rallye mit der Hunsrück-Rallye zusammengeführt, um schließlich ab dem Jahr 2002 bis zur letzten Ausgabe als WM-Lauf in 2019 durchgeführt zu werden.

Bei einem tatsächlichen Entschluss des ADAC die Rallye Deutschland wieder als WM-Lauf aufleben lassen, steht er in Konkurrenz zu anderen interessierten Ländern. Für den eng abgestimmten Terminkalender mit seinen bisher 14 WM-Läufen planen auch Argentinien, Großbritannien, Irland, Neuseeland und Indonesien die Durchführung eigene Veranstaltungen.