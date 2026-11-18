Ihr Aufstieg verlief im Zeitraffer. 2024 gewann Schönborn als erste Frau und jüngste Teilnehmerin den KW Berg-Cup. Nur ein Jahr später katapultierte sie der Erfolg im Förderprogramm «Beyond Rally» direkt in die Junior-Rallye-Weltmeisterschaft. 2026 folgte der nächste Karriereschritt: Für Opel trat die Hunsrückerin sowohl in der Rallye-Europameisterschaft als auch im elektrischen ADAC Opel GSE Rally Cup an.

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Doch der Motorsport-Höhenflug hat seinen Preis. Denn neben internationalen Rallye-Einsätzen arbeitet Schönborn als Ingenieurin im Fahrversuch. Zwei anspruchsvolle Welten, die sich immer schwerer unter einen Hut bringen lassen. Jetzt zieht sie Konsequenzen und konzentriert sich zunächst auf ihren Beruf.

Claire Schönborn/Michael Wenzel vor dem letzten Rallyeeinsatz Foto: Opel Claire Schönborn/Michael Wenzel vor dem letzten Rallyeeinsatz © Opel

«Ich mache nichts halbherzig, sondern mit 110 Prozent und mehr», erklärt Schönborn ihre Entscheidung. Nach zwei intensiven Rallye-Jahren sei es deshalb an der Zeit, die Prioritäten neu zu ordnen. Eine Entscheidung, die ihr alles andere als leichtgefallen sei. Ein Karriereende ist damit allerdings ausdrücklich nicht verbunden: „Nicht auf Stopp, das ist mir wichtig.“

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Auch ADAC Opel Rally Junior Teamchef Manfred Stohl bedauert den Schritt. Er lobt vor allem Schönborns akribische Vorbereitung, ihre Professionalität und ihr technisches Feedback. Die Entscheidung respektiere er dennoch.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Bevor die Rallye-Handschuhe vorerst im Schrank landen, wartet am 28. und 29. November die Rallye Spa. Gemeinsam mit Beifahrer Michael Wenzel will Schönborn im Opel Mokka GSE Rally noch einmal angreifen. Nach sechs von sieben Läufen liegt das Duo mit 95 Punkten auf Gesamtrang fünf – nur einen Zähler hinter dem viertplatzierten Spanier Alex Espanol. Der Sprung auf Platz vier ist damit das erklärte Ziel.

Letzte Ausfahrt für Opel bei der Rallye Spa Foto: Opel Letzte Ausfahrt für Opel bei der Rallye Spa © Opel

16 Wertungsprüfungen über knapp 194 Kilometer bieten die letzte Gelegenheit, die Saison mit einem Ausrufezeichen zu beenden. Die Ardennen kennt Schönborn bereits aus dem Vorjahr. Damals saß sie bei der Rallye Spa noch im Opel Corsa Rally6, diesmal geht es im elektrischen Mokka um den bestmöglichen Saisonabschluss.

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Danach heißt es erst einmal: raus aus dem Rallye-Cockpit, rein in den Berufsalltag. Doch wer Schönborns Worte genau liest, sollte eines nicht vergessen: Die Pause ist kein Abschied. Die Tür zur Rallye-Bühne bleibt offen.