Wenn Bernie Ecclestone das Geschehen in der Königsklasse kommentiert, dann wird Klartext gesprochen. Der Baumeister der modernen Formel 1 nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um seinen geliebten Sport geht. Auch beim jüngsten Interview mit den Kollegen von «RTL/Sky Sport» hält sich der 96-Jährige nicht zurück – vor allem, als es um das Ferrari-Team geht.

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Dieses hätte die Weltmeisterschaft gewinnen müssen, ist sich Ecclestone sicher. «Sie hatten das Beste Auto. Aber so viele verschiedene Dinge sind schief gelaufen», lautet sein Urteil. Er glaubt auch zu wissen, wo der Hund begraben liegt: «Da sind zu viele Italiener. Jeder denkt, er weiss es besser, wie man das Team führt, dass es falsch geführt wird und er es besser machen würde.»

An der Teamführung in Maranello übt der Brite aber dennoch Kritik. Auf den aktuellen Ferrari-Teamchef Fred Vasseur angesprochen, erklärt er: «Ehrlich gesagt ist er ein netter Mensch, aber mit der Führung eines Teams wie Ferrari ist er schlicht überfordert.» Ferrari brauche eine sehr, sehr starke Persönlichkeit an der Spitze, die immerzu an das Team denke. «Ich frage mich, ob er wirklich den Grossteil seiner Gedanken Ferrari widmet», fügt er mit Blick auf Vasseur an.

Bernie Ecclestone überzeugt: Lewis Hamilton muss ans Aufhören denken

Auch für Ferraris Superstar Lewis Hamilton hat Ecclestone kritische Worte. Nachdem er dem siebenfachen Weltmeister schon im vergangenen Jahr den Formel-1-Rücktritt nahegelegt habe, sagt er: «Wenn er ins Auto steigt, um ein Rennen zu starten, jammert er schon und beschwert sich vor der ersten Kurve über irgendetwas – ganz egal, was es ist.» Das werde sich auch nicht mehr ändern, ist er überzeugt, deshalb kommt er zum Schluss: «Er kommt jetzt in das Alter, in dem er ans Aufhören denken muss.»

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Für Ecclestone steht fest: Ferrari brauche eine klare Kummer Eins unter den Fahrern. «Es ist viel besser, eine echte Nummer Eins und eine sehr kompetente Nummer 2 zu haben, die nicht versucht, Nummer Eins zu sein, sondern weiss, dass dass sie die Nummer Zwei ist – eine Absicherung für das Team.» Es ist auch klar, wen der frühere Formel-1-Boss in der Rolle des ersten Fahrers sieht: «Leclerc ist ein Ferrari-Mann», sagt er über den Teamkollegen von Hamilton. «Hamilton dagegen ist gekommen und hat versucht, die Arbeitsweise von Ferrari zu verändern. Es ist zu spät für ihn, das als Einzelperson zu tun.»