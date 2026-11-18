Noch steht es 31:28 Punkte zwischen den US-Amerikanern von Haas und den Audianern. Die zwei Rennställe kämpfen um den siebten Schlussrang in der Konstrukteurs-WM, und ein Rang besser oder schlechter macht bei der Preisgeld-Ausschüttung übern Daumen gepeilt 10 Millionen Dollar aus.

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Es geht also um viel bei den letzten drei Rennen, und Nico Hülkenberg ist grimmig entschlossen, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen.

Der 39-jährige Deutsche, 2025 mit Sauber bärenstarker Siebter auf dem sündhaft schnellen Strip, sagt: «Las Vegas, das bedeutet immer Spektakel. Nachts diesen Strip hinunter zu rasen, das ist mit nichts Anderen zum vergleichen, und ich geniesse dieses Strecke sehr.»

«Die Bahn mag auf dem Papier einfach aussehen, aber die langen Geraden, die starken Bremszonen und die kälteren Temperaturen machen es ziemlich anspruchsvoll, besonders wenn es darum geht, die Reifen zum Arbeiten zu bringen. Das Pistenlayout begünstigt normalerweise gute Rennen, viel Raum für Fehler hast du auch nicht.»

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Renndirektor Allan McNish ergänzt: «Es gab in letzter Zeit einige positive Leistungen, bei denen wir in drei der letzten vier Grands Prix Punkte gesammelt haben. Die Konstrukteurs-WM bleibt eine enge Kiste, und jeder Punkt kann zu diesem Zeitpunkt des Jahres einen grossen Unterschied machen. Unser Fokus liegt darauf, das Beste aus unserem Paket herauszuholen. Wenn wir das schaffen, dann haben wir auch die Möglichkeit, in der Tabelle einen Rang höher zu klettern.»