Domi Aegerter muss sich etwas auf die Seite legen: «Kann nicht ewig fahren»
Mit PTR Triumph hat Dominique Aegerter ein erfolgversprechendes Team für die Supersport-WM 2027 gefunden. Die Kehrseite: Erstmals in der seriennahen Meisterschaft muss er für seinen Platz bezahlen.
Dominique Aegerter blickt auf eine durchwachsene Saison mit Kawasaki zurück. Statt um Podestplätze kämpfte der zweifache Supersport-Weltmeister in den Top-15 – eine Platzierung in den Punkten war bei den ersten acht Events kein Selbstgänger.
Erst beim Heimrennen seines Puccetti-Teams zeigte die Formkurve nach oben. Vorausgegangen waren mehrere Tests, bei denen der Durchbruch gelang. Aber erst beim Saisonfinale in Jerez schaffte der 36-Jährige als Zweiter den Sprung auf das Podium. Zu diesem Zeitpunkt war längst klar, dass es keine zweite Saison mit Kawasaki geben wird.
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«Für ein Team ist ein Fahrer, der eine schlechte Saison hinter sich hat, natürlich nicht automatisch interessant. Klar, ich kann meine WM-Titel vorweisen – das reicht aber nicht immer»,
Während PTR den Werksstatus im kommenden Jahr an das neue Renegade-Team verliert, bringt der britische Hersteller mit der Street Triple 798RS ein neues Motorrad, dem viel zugetraut wird.
«Wenn wir als Team gut zusammenarbeiten, gute Vorsaisontests haben und es zwischen mir und dem Team harmoniert, ist alles möglich», weiß der Routinier. «Ich weiß, dass ich in der Supersport-WM zu den Schnellsten gehören kann, und denke, dass ich das nächstes Jahr wieder zeigen kann.»
PTR Triumph plant den ersten Test mit dem neuen Motorrad Anfang Dezember. Bis zum Saisonauftakt – vorerst letztmalig auf Phillip Island – sind weitere Testfahrten mit der 798RS vorgesehen.
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