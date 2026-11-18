Dominique Aegerter blickt auf eine durchwachsene Saison mit Kawasaki zurück. Statt um Podestplätze kämpfte der zweifache Supersport-Weltmeister in den Top-15 – eine Platzierung in den Punkten war bei den ersten acht Events kein Selbstgänger.

Werbung

Werbung

Erst beim Heimrennen seines Puccetti-Teams zeigte die Formkurve nach oben. Vorausgegangen waren mehrere Tests, bei denen der Durchbruch gelang. Aber erst beim Saisonfinale in Jerez schaffte der 36-Jährige als Zweiter den Sprung auf das Podium. Zu diesem Zeitpunkt war längst klar, dass es keine zweite Saison mit Kawasaki geben wird.

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen, dass der Rohrbacher für die Supersport-WM 2027 beim Triumph-Team PTR von Simon Buckmaster unterschrieben hat. Weniger bekannt ist, dass Aegerter diesen Platz nicht kostenlos erhalten hat. Er muss mit eigenen Sponsoren etwas zum Budget beitragen.

«Für ein Team ist ein Fahrer, der eine schlechte Saison hinter sich hat, natürlich nicht automatisch interessant. Klar, ich kann meine WM-Titel vorweisen – das reicht aber nicht immer», sagte der 27-fache Supersport-Sieger dem Schweizer Magazin 20min . «Ewig kann ich nicht mehr fahren. Deshalb ist es natürlich auch mein Ziel, mit meinen Einnahmen im Profisport etwas auf die Seite legen zu können.»

Werbung

Werbung

Während PTR den Werksstatus im kommenden Jahr an das neue Renegade-Team verliert, bringt der britische Hersteller mit der Street Triple 798RS ein neues Motorrad, dem viel zugetraut wird.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Thomas Kuttruf Weiterlesen

«Wenn wir als Team gut zusammenarbeiten, gute Vorsaisontests haben und es zwischen mir und dem Team harmoniert, ist alles möglich», weiß der Routinier. «Ich weiß, dass ich in der Supersport-WM zu den Schnellsten gehören kann, und denke, dass ich das nächstes Jahr wieder zeigen kann.»

PTR Triumph plant den ersten Test mit dem neuen Motorrad Anfang Dezember. Bis zum Saisonauftakt – vorerst letztmalig auf Phillip Island – sind weitere Testfahrten mit der 798RS vorgesehen.