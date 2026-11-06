Lausitz: Rallycross-Weltmeister Kristoffersson mit innovativem Livestream

Nach ihrem erfolgreichen Auftritt bei der Rallye Mittelrhein im August im Porsche 911 Rally GT nimmt der achtmalige Rallycross-Weltmeister Kristoffersson beim Saisonkehraus zum zweiten Mal an einem Lauf der Deutschen Rallyemeisterschaft teil.

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Für Kristoffersson stellt der Einsatz das Comeback in einem Rally2-Fahrzeug nach mehr als zwei Jahren dar. Zuletzt saß der 37-Jährige der am Steuer eines Rally2-Autos. Die Rallycross-Legende hat mit einigen Topplatzierungen in der WRC2-Kategorie bei Rallyes in Schweden und Finnland längst unter Beweis gestellt auch auf längeren Wertungsprüfungen sehr konkurrenzfähig zu sein.

Johan Kristoffersson/Dennis Zenz freuen sich auf die Rallye Lausitz Foto: Sebastian Kraft Johan Kristoffersson/Dennis Zenz freuen sich auf die Rallye Lausitz © Sebastian Kraft

Die Zusammenarbeit mit Beifahrer Dennis Zenz, einem erfolgreichen Navigator in der Rally Raid-WM, funktioniert. Bei ihrem ersten gemeinsamen Start konnte das Duo bei der Rallye Mittelrhein alle vier WPs des Finaltags für sich entscheiden.

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Schon auf der Zielrampe beschlossen Kristofferson und Zenz ihre sportliche Partnerschaft fortsetzen zu wollen. «Wir haben vom ersten Moment an hervorragend zusammengearbeitet und ich freue mich darauf, genau dort anzuknüpfen», bekennt Kristoffersson.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen

An den Start gehen werden Kristoffersson/Zenz bei der Rallye Lausitz mit einem ein Skoda Fabia RS Rally2, der vom Team Pole Promotion unter Teamchef Dennis Rostek.

Darf`s ein bißchen quer sein? Kristoffersson/Zenz beim Test im neuen Auto Foto: Sebastian Kraft Darf`s ein bißchen quer sein? Kristoffersson/Zenz beim Test im neuen Auto © Sebastian Kraft

Beim Saisonfinale erwartet das Team rund um das Rallyezentrum Boxberg die Herausforderung von acht schnellen Schotter-Wertungsprüfungen über insgesamt 150 Kilometer.

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Kristoffersson will trotz seiner großen Rallycross-Erfahrung keine konkreten Prognosen geben. «Seit der Royal Rally of Scandinavia bin ich kein R5- beziehungsweise Rally2-Fahrzeug mehr gefahren. Deshalb wird es sicherlich etwas Zeit brauchen, bis ich wieder meinen Rhythmus gefunden habe», stellt der amtierende Rallycross-Europameister heraus.

Sportgerät: Der Skoda Fabia RS Rally2 eingesetzt vom Team Pole Promotion Foto: Sebastian Kraft Sportgerät: Der Skoda Fabia RS Rally2 eingesetzt vom Team Pole Promotion © Sebastian Kraft

Testfahrten am Vortag der Rallye Lausitz verliefen vielversprechend. «Die Test sind positiv verlaufen. Wir haben uns gut einschießen können und eine gute Pace gefunden. Mit Arbeiten am Differenzial und Stabilisator konnten wir eine gute Abstimmung erarbeiten. Wir fühlen uns für die beiden Rallyetage gut aufgestellt», kommentierte Zenz, der in der Südeifelgemeinde Klausen beheimatet ist.

Neben dem sportlichen Aspekt birgt das Projekt noch ein zusätzliches Highlight mit einer innovativen Live-Übertragung.

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Vom Start bis ins Ziel, vom Cockpit bis in den Servicepark: Die Zuschauer können die Rallye aus außergewöhnlichen Perspektiven mit einem innovativen Livestream am Bildschirm hautnah in Echtzeit miterleben. Näher dran an den Red Bull-Athleten ist nur die feuerfeste Unterwäsche, wenn die Fans ins Cockpit der beiden Red Bull-Athleten bei ihrem schnellen Tun am Limit beobachten können. Auch den Mechanikern und Ingenieuren wird bei ihrer Arbeit im Servicepark direkt über die Schulter geschaut werden können. TikTok-Live-Creator Joe Signon begleitet das Team während der gesamten Veranstaltung und versorgt die Rallye-Community mit aktuellen Nachrichten, exklusiven Hintergrundgeschichten und authentischen Eindrücken direkt von der Strecke und aus dem Fahrerlager.

Heckansicht in Aktion: Pole Promotion-Skoda Foto: Sebastian Kraft Heckansicht in Aktion: Pole Promotion-Skoda © Sebastian Kraft

Das Ziel: Motorsport noch näher und interaktiv erlebbar machen. Statt ausschließlich aufklassische Berichterstattung zu setzen, erhalten die Fans einen direkten Zugang zum Geschehen auch hinter den Kulissen und können das Rallye-Abenteuer von Kristoffersson/Zenz hautnah verfolgen.

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