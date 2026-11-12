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Ungleiches Rennen auf eisiger Piste: MotoGP-Bike schlägt Formel-1-Auto!

Im Rahmen der Red Bull Ultimate Winter Race Series stellten sich Motorsport-Stars aus verschiedenen Disziplinen einer einzigartigen Herausforderung. Am Ende gab es einen unerwarteten Sieger.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Patrick Friesacher gab auf der eisigen Piste Vollgas
Patrick Friesacher gab auf der eisigen Piste Vollgas
Foto: Chris Tedesco / Red Bull Content Pool
Patrick Friesacher gab auf der eisigen Piste Vollgas
© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

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Wer hat auf Schnee und Eis die Nase vorn? Das war die grosse Frage, die bei der ersten Ausgabe «Red Bull Ultimate Winter Race Series» beantwortet wurde. Das einzigartige Rennen fand auf Schnee und Eis bei -17 Grad Celsius auf einem gefrorenen See von Eagle River in Wisconsin statt, und die fünf Teilnehmer traten in unterschiedlichen Fahrzeugen gegeneinander an.

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Neben dem früheren Formel-1-Piloten Patrick Friesacher, der das RB7-Showcar auf dem ungewöhnlichen Terrain bewegte, nahmen auch Motorrad-WM-Legende Dani Pedrosa auf einem mit Spikes bestückten MotoGP-Bike, der frühere Formel-1-Pilot und Rallycross-Champion Scott Speed in einem Rallycross-Auto, Schneemobil-Rennfahrer Gunnar Sterne auf einem Schneemobil und Pro 4 Truck Racing Champion Andrew Carlson in Pro 4 Truck am Spass-Wettbewerb teil.

Patrick Friesacher schaffte es auf den zweiten Platz
Patrick Friesacher schaffte es auf den zweiten Platz
Foto: Chris Tedesco / Red Bull Content Pool
Sterne, Carlson, Speed, Friesacher und Pedrosa gaben auf Schnee und Eis Gas
Sterne, Carlson, Speed, Friesacher und Pedrosa gaben auf Schnee und Eis Gas
Foto: Chris Tedesco / Red Bull Content Pool
Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, gab es verschiedene Kurse
Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, gab es verschiedene Kurse
Foto: Chris Tedesco / Red Bull Content Pool
Ex-GP-Pilot Patrick Friesacher trat gegen ungewöhnliche Gegner an
Ex-GP-Pilot Patrick Friesacher trat gegen ungewöhnliche Gegner an
Foto: Chris Tedesco / Red Bull Content Pool
MotoGP-Star Dani Pedrosa behielt die Nase vorn
MotoGP-Star Dani Pedrosa behielt die Nase vorn
Foto: Chris Tedesco / Red Bull Content Pool
Der Sieger durfte natürlich auch eine Trophäe in Empfang nehmen
Der Sieger durfte natürlich auch eine Trophäe in Empfang nehmen
Foto: Chris Tedesco / Red Bull Content Pool
Die fünf Profis mussten eine anspruchsvolle Aufgabe meistern
Die fünf Profis mussten eine anspruchsvolle Aufgabe meistern
Foto: Christian Pondella / Red Bull Content Pool
Patrick Friesacher schaffte es auf den zweiten Platz
© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

Um gleiche Bedingungen zu schaffen, wurden spezielle Abschnitte und Abkürzungen in die Strecke integriert, darunter kürzere Innenkurven für Fahrzeuge, die nicht für den Winter ausgerüstet sind, und längere Strecken für Fahrzeuge, die besser zu den extremen Bedingungen passten.

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Den Sieg holte Pedrosa auf seinem MotoGP-Bike, Friesacher, der den zweiten Platz belegte, erklärte mit Blick auf die Modifikationen am Motorrad des Siegers: «Da es -17 Grad Celsius waren, haben wir einige Anpassungen an den Reifen und der Fahrhöhe vorgenommen. Nächstes Mal würde ich wie Dani längere Spikes verwenden!»

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Und der elffache GP-Teilnehmer aus Österreich erklärte: «Es war knifflig. Manchmal fuhr man zu schnell in die Kurve, geriet ins Untersteuern und hatte keine Traktion – man muss sich also wirklich anpassen können, um diese feinen Korrekturen vorzunehmen. Alles am Ultimate Winter Race, von der einzigartigen Strecke bis hin zur Möglichkeit, an der Seite dieser grossartigen Fahrer anzutreten, machte es zu einem besonderen Erlebnis.»

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