Analyse von Dall’Igna: «Eine Chance, die sich Marc nicht entgehen ließ!»

Marc Marquez hat am vergangenen Wochenende in Katar einen wichtigen Schritt in Richtung MotoGP-WM-Titel 2026 gemacht. Im Sprint siegte er und am Sonntag fuhr er einen cleveren Grand Prix, in dem er Rang 2 holte. Der Ducati-Werksfahrer sah ein, dass Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi im Rennen über 22 Runden etwas mehr im Köcher hatte. Jorge Martin hatte er im Griff – das war für MM93 das Entscheidende.

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Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna freute sich über die Leistung, die Marc Marquez über das gesamte Wochenende in Doha abgeliefert hatte. «Ein hervorragendes Qualifying, gefolgt vom zehnten Sprint-Sieg und schließlich, als Krönung des Wochenendes in Katar, ein sicherer zweiter Platz, der Gold wert ist. Weiter so für einen weiteren großen Erfolg ... wir sind jetzt so nah dran, aber zuerst müssen wir die Aufgabe zu Ende bringen. Erst dann werden wir auf das zurückblicken, was wir bisher erreicht haben», meinte Dall’Igna in seiner Analyse auf LinkedIn.

Gigi Dall'Igna: «Wir wurden Zeugen eines sehr klugen Rennens»

Dall’Igna lobte die Leistung seines Nummer-1-Fahrers in den höchsten Tönen. «Wir wurden Zeugen eines sehr klugen Rennens, wie es die Reife, Erfahrung und das Talent eines echten Allround-Champions endgültig unter Beweis stellt – eines Champions, der immer und überall den Unterschied ausmacht», so der Italiener. «Marc weiß genau, was zu tun ist und wie er seine Fähigkeiten dosieren muss. Ob es nun die Stärke und der Instinkt eines Kämpfers sind oder die Umsetzung einer ausgeklügelten Strategie – er weiß stets, welcher Aspekt Vorrang haben muss. Vom aggressivsten bis hin zum, sagen wir mal, produktivsten Ansatz. Mit anderen Worten: es war eine meisterhafte Kontrolle über den Rennverlauf!»

«Wir erlebten einen intensiven Grand Prix. Es ging darum, richtig zu deuten, was sich letztendlich als das entscheidende Rennen der MotoGP-Weltmeisterschaft herausstellen wird», führte Dall’Igna weiter aus. «Die erste Hälfte wurde durch die Kontrolle von Tempo und Reifenverschleiß bestimmt, während die zweite durch einen entscheidenden Tempowechsel geprägt war – ein unerbittliches Comeback, das ihm (Marquez, Anm.) nach der schnellsten Runde den äußerst wertvollen zweiten Platz sicherte. Dies war eine Chance, die sich Marc nicht entgehen ließ. Erneut gelang es ihm, in einer Situation, in der er nicht der Favorit war, das absolute Maximum herauszuholen.»

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Dall'Igna: «Man sollte nicht vergessen, dass die Arbeit noch nicht getan ist»

In der WM-Tabelle hat Marc Marquez vor den letzten beiden Saisonevents 60 Punkte Vorsprung auf Verfolger Martin. Bezzecchi, der noch theoretische Chancen auf den Titel hat, liegt 74 Zähler zurück. In Portimao hat Marquez nun alle Trümpfe in der Hand, um den Sack zuzumachen. Gigi Dall’Igna warnt davor, sich der Sache zu sicher zu sein. «Man sollte nicht vergessen, dass die Arbeit noch nicht getan ist. In den letzten beiden Rennen, in denen auch der wichtige Konstrukteurs-Titel entschieden wird, ist volles Engagement gefragt, um all die harte Arbeit zu würdigen, die das großartige Ducati-Team sowohl an den Rennstrecken als auch zu Hause geleistet hat. Zudem geht es um den Respekt vor unseren Gegnern und allen Fans», meinte der 60-Jährige.

In der Hersteller-Wertung hat Ducati (569) derzeit nur acht Punkte Vorsprung auf Aprilia (561). Die Teamwertung hat Aprilia Racing so gut wie sicher in der Tasche – das Werksteam aus Noale mit Martin und Bezzecchi hat momentan 124 Punkte mehr auf dem Konto als Ducati Lenovo mit Marc Marquez und Pecco Bagnaia.

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