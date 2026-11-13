Alles neu für Sportbike 2027: Kove mit neuen Fahrern und neuem Motorrad

Nachdem Kove Moto 2026 mit Benat Fernandez als erster chinesischer Hersteller eine Weltmeisterschaft gewonnen hatte, startete das von Paul Tobin geführte Werksteam mit großen Ambitionen in die als neue Einsteigerserie etablierte Sportbike-WM. Doch die 450RR erwies sich gegen die Konkurrenz mit deutlich mehr Hubraum als nicht schlagkräftig. Selbst der spanische 300er-Weltmeister gelang nur ein einstelliges Ergebnis. Und weil Teamkollege Phillip Tonn dauerverletzt war, schlug man sich mit verschiedenen Ersatzfahrern durch.

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Unterjährig begann Kove bereits damit, ein neues Motorrad vorzubereiten. Und weil Fernandez bekanntlich in die Moto3-WM wechselt, stellt sich das Werksteam für 2027 komplett neu auf. Der erarbeitete gute Ruf half, starke Fahrer zu überzeugen. Als neues Fahrer-Duo präsentierte Tobin die Spanier Antonio Torres und Iker Garcia.

Torres fuhr bisher für das Kawasaki-Team ProDina und beendete die Saison mit zwei Siegen und fünf Podestplätzen als WM-Vierter. «Ich bin wirklich glücklich, für 2027 beim Team unterschrieben zu haben», beteuerte der 19-Jährige. «Ich bin hochmotiviert, in die Saison zu starten, mein Bestes zu geben und dazu beizutragen, das Team auf die oberste Stufe des Podiums zu bringen.»

Teamkollege Garcia ist WM-Neuling, sollte als Champion der JuniorGP European Stock 600 Stock 2025 ebenfalls nicht unterschätzt werden. «Ich freue mich riesig und bin voller Vorfreude, nun Teil von Kove zu sein. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Team zusammenzuarbeiten und in dieser Saison mein Bestes zu geben.»

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Als Motorrad kommt die 650RR zum Einsatz, die vergleichbar mit der Kawasaki ZX-6R 636 oder Honda CBR600RR ist. Die Eckdaten des Serienmodells lassen aufhorchen: Reihenvierzylinder im Aluchassis, 125 PS bei 13.000/min, 69 Nm bei 11.000/min, 180 kg vollgetankt. Die Sportbike-Kove muss für den Einsatz in der Weltmeisterschaft noch homologiert werden.