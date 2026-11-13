Millionen-Verhandlung für Audi angesetzt: Kampf um einen Formel-1-Punkt

Bei Jules Verne und dessen Roman-Helden Phileas Fogg lautete das Ziel, in 80 Tagen die Welt zu umrunden. Bei Audi geht es in dieser Formel-1-Saison darum, 80 Tage nach dem Monza-Rennen vielleicht noch einen Punkt zu erstreiten. Die deutsche Mannschaft hatte nach dem Italien-GP Berufung eingelegt. Jetzt steht der Termin für die Anhörung fest.

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Noch in diesem Monat, nämlich am 25. November, wird der Italien-GP vor dem Berufungsgericht des Weltverbandes FIA verhandelt – genau 80 Tage nach dem Rennen im italienischen Monza wird der GP also neu aufgerollt.

Wann fällt die Entscheidung in der Audi-F1-Verhandlung?

Um 9 Uhr am 25.11. findet die Verhandlung im FIA-Hauptquartier in Paris auf dem Place de la Concorde statt. Das ist zwischen den Rennen zwischen Las Vegas und Katar. In der Ankündigung der FIA heißt es, die Entscheidung werde «so schnell wie möglich» nach der Anhörung veröffentlicht. Bei einem ähnlichen Fall rund um den Monaco-GP dauerte es allerdings etwas über eine Woche. Trotzdem dürfte damit vor dem Saisonfinale Klarheit herrschen. Die Anhörung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Darum geht es bei der Audi-Verhandlung vor dem FIA-Gericht

Was war noch mal genau passiert? Gabriel Bortoleto war Anfang September in Monza als Elfter ins Ziel gekommen, war also haarscharf außerhalb der Punkteränge gelandet. Zehnter wurde im Endklassement des Rennens Yuki Tsunoda (als Ersatzpilot bei den Racing Bulls). Tsunoda hätte nach Ansicht von Audi aber eine Strafe bekommen sollen – daher der Gang vors ICA (International Court of Appeal).

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Die strittige Situation: Bei dem Neustart nach dem Unfall von Charles Leclerc (Ferrari) reihte sich Tsunoda erst auf der falschen Seite der Startaufstellung ein. Er korrigierte den Fehler rechtzeitig, stand in der richtigen Startbox – allerdings so schief, dass die FIA-Rennleitung den Start abbrach und eine zusätzliche Formationsrunde auslöste.

Üblicherweise wird der Übeltäter in so einer Situation bestraft, indem er aus der Boxengasse starten muss oder eine Stop-and-Go-Strafe verbüßen muss. Beides geschah nicht. Eine Stop-and-Go-Strafe wird bei Vergehen im Rennen nachträglich in der Regel in 30 Sekunden umgewandelt. Tsunoda kam am Ende exakt sieben Sekunden vor Bortoleto ins Ziel. Sollte es eine nachträgliche Strafe geben, würde Bortoleto also aufrücken. Der Haken aber für Audi: Laut Rennleitung wurde Tsunoda nicht als Verursacher der Extra-Formationsrunde angesehen.

Audi vs. Tsunoda: Anhörung in Paris