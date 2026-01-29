Weiter zum Inhalt
Barcelona 4: Mercedes-Rekord, Ferrari/McLaren hinten, Aston Martin-Blamage

Eindrücke vom vierten Testtag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya: Mercedes dominiert, George Russell mit neuer Bestzeit, Ferrari/McLaren können nicht mithalten, Aston Martin nur kurz auf der Bahn.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

George Russell geht für eine weitere Runde auf die Bahn
George Russell geht für eine weitere Runde auf die Bahn
Foto: Mercedes
George Russell geht für eine weitere Runde auf die Bahn
© Mercedes

Im Artikel erwähnt

So langsam sollte sich die Konkurrenz Sorgen machen: Mercedes bolzt weiterhin Kilometer um Kilometer, dazu erneut die schnellsten Zeiten, da können Ferrari und McLaren nicht mithalten.

Oscar Piastri hatte im neuen McLaren vorzeitig Feierabend, weil es ein Problem mit der Kraftstoffversorgung gab.

Während die Konkurrenz dem einen oder anderen Problemchen nachspürt, fahren George Russell und Kimi Antonelli bereits Dauerläufe. Gewiss, die Rundenzeiten sind wenig aussagekräftig, wie uns jedes Team unaufgefordert ständig mitteilt, aber Mercedes gibt in Katalonien den Ton an.

Aston Martin: Wir sehen Schwarz

Am anderen Ende der Wohlfühlskala: Aston Martin. Erst kurz vor Schluss des vierten Testtags auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wurde der Aston Martin AMR26-Honda erstmals gesichtet – passend zum verpatzten Testbeginn in Schwarz.

Aston Martin zeigt dieses Bild des neuen Autos
Aston Martin zeigt dieses Bild des neuen Autos
Foto: Aston Martin
Aston Martin zeigt dieses Bild des neuen Autos
© Aston Martin

Erst am 9. Februar wird der Rennstall aus Silverstone eine Präsentation durchführen, dann natürlich im gewohnten Grün des englischen Autoherstellers.

Für erste Funktionsrunden wurde bei Aston Martin der Kanadier Lance Stroll auf die Bahn geschickt, Superstar Fernando Alonso wird am Freitag, dem 30. Januar zum Einsatz kommen.

An vier von fünf Barcelona-Tagen keinen regulären Test fahren zu können, sorry, aber das ist für einen so hochkarätigen Rennstall blamabel.

Mercedes wieder vorne

Mercedes also wieder mal mit den meisten Kilometern, schon zur Mittagszeit: Kimi Antonelli drehte 90 Runden und kam (angeblich) auf eine Bestzeit von 1:17,081 min.

Dahinter folgten Oscar Piastri im McLaren (1:18,419 min/48 Runden), Lewis Hamilton im Ferrari (1:18,654/87), Liam Lawson im Rennwagen der Racing Bulls (1:18,840/64) und Sergio Pérez im Cadillac (1:21,349/38). Die Kollegen von SoyMotor haben diese Daten übermittelt, offiziell teilt die Formel 1 weder Rundenzeiten noch gefahren Runden mit.

Harmloser Dreher von Hamilton

Superstar Lewis Hamilton zeigte am Morgen mit seinem Ferrari einen harmlosen Dreher, als der erfahrene Brite von der kalten Pistenoberfläche überrascht wurde. Ausser dem Stolz wurde nichts beschädigt.

Lewis Hamilton im Ferrari
Lewis Hamilton im Ferrari
Foto: Ferrari
Lewis Hamilton im Ferrari
© Ferrari

Für den Nachmittag dann fliegender Wechsel: George Russell für Kimi bei Mercedes, Charles Leclerc für Hamilton im Ferrari. Russell, der WM-Vierte von 2025, knackte dann die 1:17er Grenze (1:16,928 min) und näherte sich flott der 500-Runden-Grenze für die Marke mit dem Stern.

Kurz darauf legte der fünffache GP-Sieger nach: 1:16,641 min. Damit ist das Barcelona-Testprogramm von Mercedes abgeschlossen, wir sehen die Mannschaft erst wieder in Bahrain auf der Strecke.

Diese Teams fahren am Freitag

Am Freitag werden in Katalonien an der Arbeit sein: Max Verstappen (Red Bull Racing), Lewis Hamilton und Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris und Oscar Piastri (McLaren), Pierre Gasly und Franco Colapinto (Alpine), Fernando Alonso und Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon und Oliver Bearman (Haas), Sergio Pérez und. Valtteri Bottas (Cadillac) sowie Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto (Audi).

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

