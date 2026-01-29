Barcelona 4: Mercedes-Rekord, Ferrari/McLaren hinten, Aston Martin-Blamage

So langsam sollte sich die Konkurrenz Sorgen machen: Mercedes bolzt weiterhin Kilometer um Kilometer, dazu erneut die schnellsten Zeiten, da können Ferrari und McLaren nicht mithalten.

Oscar Piastri hatte im neuen McLaren vorzeitig Feierabend, weil es ein Problem mit der Kraftstoffversorgung gab.

Während die Konkurrenz dem einen oder anderen Problemchen nachspürt, fahren George Russell und Kimi Antonelli bereits Dauerläufe. Gewiss, die Rundenzeiten sind wenig aussagekräftig, wie uns jedes Team unaufgefordert ständig mitteilt, aber Mercedes gibt in Katalonien den Ton an.

Aston Martin: Wir sehen Schwarz

Am anderen Ende der Wohlfühlskala: Aston Martin. Erst kurz vor Schluss des vierten Testtags auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wurde der Aston Martin AMR26-Honda erstmals gesichtet – passend zum verpatzten Testbeginn in Schwarz.

Aston Martin zeigt dieses Bild des neuen Autos Foto: Aston Martin Aston Martin zeigt dieses Bild des neuen Autos © Aston Martin

Erst am 9. Februar wird der Rennstall aus Silverstone eine Präsentation durchführen, dann natürlich im gewohnten Grün des englischen Autoherstellers.

Für erste Funktionsrunden wurde bei Aston Martin der Kanadier Lance Stroll auf die Bahn geschickt, Superstar Fernando Alonso wird am Freitag, dem 30. Januar zum Einsatz kommen.

An vier von fünf Barcelona-Tagen keinen regulären Test fahren zu können, sorry, aber das ist für einen so hochkarätigen Rennstall blamabel.

Mercedes wieder vorne

Mercedes also wieder mal mit den meisten Kilometern, schon zur Mittagszeit: Kimi Antonelli drehte 90 Runden und kam (angeblich) auf eine Bestzeit von 1:17,081 min.

Dahinter folgten Oscar Piastri im McLaren (1:18,419 min/48 Runden), Lewis Hamilton im Ferrari (1:18,654/87), Liam Lawson im Rennwagen der Racing Bulls (1:18,840/64) und Sergio Pérez im Cadillac (1:21,349/38). Die Kollegen von SoyMotor haben diese Daten übermittelt, offiziell teilt die Formel 1 weder Rundenzeiten noch gefahren Runden mit.

Harmloser Dreher von Hamilton

Superstar Lewis Hamilton zeigte am Morgen mit seinem Ferrari einen harmlosen Dreher, als der erfahrene Brite von der kalten Pistenoberfläche überrascht wurde. Ausser dem Stolz wurde nichts beschädigt.

Lewis Hamilton im Ferrari Foto: Ferrari Lewis Hamilton im Ferrari © Ferrari

Für den Nachmittag dann fliegender Wechsel: George Russell für Kimi bei Mercedes, Charles Leclerc für Hamilton im Ferrari. Russell, der WM-Vierte von 2025, knackte dann die 1:17er Grenze (1:16,928 min) und näherte sich flott der 500-Runden-Grenze für die Marke mit dem Stern.

Kurz darauf legte der fünffache GP-Sieger nach: 1:16,641 min. Damit ist das Barcelona-Testprogramm von Mercedes abgeschlossen, wir sehen die Mannschaft erst wieder in Bahrain auf der Strecke.

Diese Teams fahren am Freitag