F1-WM-Titelchance in Austin: Mercedes-Talent Kimi Antonelli bleibt cool

Kimi Antonelli hatte im Singapur-GP kein leichtes Spiel. Gleich mehrere Probleme quälten den WM-Leader aus dem Mercedes-Team, der das 17. Rennen der Saison von der vierten Startposition in Angriff nahm. In Runde 32 erklärte er am Funk: «Ich spüre, dass da etwas zwischen meinen Füssen ausläuft.» Fünf Umläufe später erklärte er: «Prüft das Auto. Und nochmals fünf Runden später: «Ich habe keine Bremsen mehr, das Pedal ist sehr lang.»

Werbung

Werbung

Sein Renningenieur Peter «Bono» Bonnington beruhigte ihn, dass es sich um ein hitzebedingtes, vorübergehendes Problem gehandelt habe und das Pedal wieder wie gewünscht funktionieren sollte – was dann auch der Fall war. Den Beweis dafür lieferte Antonelli mit einer späten Aufholjagd. In Runde 54 schnappte er sich Platz 4 von Weltmeister Lando Norris, einen Umlauf später zog er am Ferrari seines Mercedes-Vorgängers Lewis Hamilton vorbei und war damit Dritter.

Kimi Antonelli: Hartes Rennen, viel Freude

Der hart erkämpfte Podestplatz bereitete ihm viel Freude. Nach dem Aussteigen erklärte er sichtlich glücklich: «Das war ein wirklich hartes Rennen. Aber ich bin sehr glücklich mit dem Podestplatz. Ich konnte vom Duell von Lando und Lewis profitieren und beide überholen. Der dritte Platz ist ein grossartiges Ergebnis für unser Team.»

Dass er bereits beim nächsten Kräftemessen in Austin die WM-Krone erobern kann, überraschte den 20-Jährigen aus Bologna. «Kann ich das? Wirklich? Nun, machen wir uns lieber keine Sorgen darum. Ich werde versuchen, das bestmögliche Wochenende zu haben und den Job zu erledigen.»

Werbung