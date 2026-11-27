Die MotoGP ohne Superstar: Stefan Bradl über den Verlust von Marc Marquez
Valentino Rossi und Marc Marquez haben die MotoGP in den vergangenen 25 Jahren geprägt. Stefan Bradl spricht aus, was viele denken: Die Lücke, die sie hinterlassen, ist kaum zu füllen.
Nach der Saison 2021 zog sich Valentino Rossi aus der MotoGP zurück, an diesem Wochenende sehen wir beim Saisonfinale in Valencia zum letzten Mal Marc Marquez in einem Rennen. In den vergangenen 25 eroberten diese beiden Ausnahmekönner in der Königsklasse sieben und acht WM-Titel, sie prägten die Meisterschaft nicht nur mit ihren Erfolgen, sondern auch als Charakterköpfe und Persönlichkeiten.
Wenn am nächsten Dienstag beim Test in Valencia die Vorbereitungen für die Saison 2027 in die entscheidende Phase gehen und 18 der 22 MotoGP-Maschinen einen anderen Fahrer als dieses Jahr haben, dann ist Marc Marquez nicht mehr dabei. Der 33-Jährige informierte Ducati am Donnerstagabend in Valencia über
Mit dem Rücktritt von Marc Marquez endet eine Ära
Freitagmittag gab Marquez am Circuit Ricardo Tormo eine Pressekonferenz, bei der nur die Hälfte der Medienvertreter Platz im Saal fanden, und
Für Stefan Bradl, seit 2017 MotoGP-Experte bei ServusTV und
«Nicht nur Ducati hat ein Problem, die ganze Meisterschaft wurde überrumpelt, weil der Superstar geht», hielt Bradl im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Und zwar in einer Art und Weise, die eines Champions so würdig ist, wie ich einen Rücktritt auf diesem Niveau noch nie verfolgt habe. Ein Schumacher oder Valentino Rossi haben es nicht hingebracht, ein Roger Federer einigermaßen, aber nicht mit diesem Stil. Spontan fällt mir keiner ein – Nico Rosberg hatte nicht die Strahlkraft. Ich freue mich für Marc, dass er es geschafft hat auf dem Höhepunkt zu sagen, dass er aufhört. Das war für ihn wahrscheinlich brutal schwer. Die ganze MotoGP wird sich neu aufstellen müssen, wir brauchen einen neuen Superstar. Das müssen alle erst mal verdauen.»
Stefan Bradl: «Was es braucht, sind Rivalitäten»
«Was wir auch brauchen, ist eine Rivalität, wie es sie zwischen Rossi und Marquez gab, zwischen Nadal und Djokovic oder bei Hamilton gegen Vettel», ergänzte der Moto2-Weltmeister von 2011. «Nur aus einer Rivalität kann Größe entstehen, wie wir sie bei Marquez, Rossi oder Lorenzo sahen. Geschichten werden geschrieben, wenn es das richtige Material dafür gibt.»
Es sprach mehr dafür, dass er aufhört, als dass er weiterfährt.
stefan bradl über marc marquez
«Die letzten Monate haben Marc brutal viel Kraft gekostet, ich sehe ihm das an, weil ich ihn gut kenne», meinte Bradl abschließend. «Ich weiß, wenn er Stress hat und den überspielt. Und ich sehe es ihm an, wenn es ihm locker von der Hand geht bei der Medienarbeit oder PR-Terminen. Er ist ein Profi, nicht nur auf dem Bike, sondern auch mit den Medien – wie er mit ihnen spielt und umgeht. Er ist ein Paradebeispiel, wie sich ein Topsportler auf diesem Niveau verkauft. Es sprach mehr dafür, dass er aufhört, als dass er weiterfährt, auch wenn er das Rennenfahren sehr genießt. Das war sein Leben, er hat sich 24 Stunden am Tag mit diesem Sport auseinandergesetzt. Er wird sich jetzt überlegen müssen, was er daheim tut.»
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