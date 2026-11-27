Schlechte Neuigkeiten für die deutsche Audi-Mannschaft im Kampf um WM-Platz 7! Das Berufungsgericht ICA des Weltverbandes FIA wies ihre Berufung gegen das Ergebnis des Monza-Rennens ab. Entsprechend sind die Hoffnungen auf einen weiteren Punkt für den engen Fight in der Konstrukteurs-WM zunichte gemacht. Derzeit kämpfen Audi und Haas um Platz 7 und rund 9 Mio. Euro Preisgeld. Haas liegt drei Punkte vor Audi – bei erfolgreicher Berufung hätte Audi einen Punkt eingeheimst. Doch daraus wird nichts.

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Darum ging es bei der gescheiterten Audi-Berufung

Worum ging es in der Berufung? Audi-Pilot Gabriel Bortoleto war Anfang September in Monza als Elfter ins Ziel gekommen, war also haarscharf außerhalb der Punkteränge gelandet. Zehnter wurde im Endklassement des Rennens Yuki Tsunoda (als Ersatzpilot bei den Racing Bulls). Tsunoda hätte nach Ansicht von Audi aber eine Strafe bekommen sollen – die Stewards sprachen ihn nach dem Italien-GP frei.

Die strittige Situation: Bei dem Neustart nach einem Unfall von Charles Leclerc (Ferrari) reihte sich Tsunoda erst auf der falschen Seite der Startaufstellung ein. Er korrigierte den Fehler rechtzeitig, stand in der richtigen Startbox – allerdings so schief, dass die FIA-Rennleitung den Start abbrach und eine zusätzliche Formationsrunde auslöste . Deshalb forderte Audi eine nachträgliche Strafe, die Tsunoda einen Platz gekostet hätte. Bortoleto wäre dann auf Rang 10 aufgerückt.

Audi-Berufung zurückgewiesen – Gründe noch nicht bekannt

Doch daraus wurde nichts, das Monza-Ergebnis bleibt bestehen. In der Entscheidung des Gerichts wurde die Berufung zwar für zulässig erklärt, in der Sache aber zurückgewiesen. Das bedeutet: Die Entscheidungen der Rennleitung in Monza gegen eine Strafe für Tsunoda und entsprechend auch das Rennergebnis werden aufrechterhalten.

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Die Anhörung fand am Mittwoch vor dem Katar-GP statt. Am Freitag wurde das Ergebnis mitgeteilt – allerdings zunächst ohne ausführliche Begründung: «Die vollständige Entscheidung wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht», heißt es am Ende des Dokuments. Wir dürfen also weiter gespannt bleiben, was die Details angeht…