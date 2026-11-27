Bei 24,7 Grad Celsius Lufttemperatur und 28 Grad auf dem Asphalt waren die beiden Haas-Piloten die ersten Fahrer zum zweiten freien Training auf dem Lusail International Circuit nördlich der katarischen Hauptstadt Doha. Rookie Rafael Câmara führte das Feld an, aber alle sind flink auf der Strecke. Das FP2 endete Ortszeit 21 Uhr – zu der Zeit wird am Samstag das Qualifying starten. Die Daten waren also in der Abendsession deutlich aussagekräftiger als noch am Nachmittag. Die Zeiten sollten wegen der vielen Unterbrechungen aber mit Vorsicht zu genießen sein – dazu weiter unten mehr.

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Ein besonderes Auge haben wir an diesem Wochenende auf die Reifen: Weil der Kurs in Katar eine berüchtigte Reifenfresser-Strecke ist, dürfen die Reifen maximal 27 Runden gefahren werden.

Früh im FP2 zeigte sich: Es könnte ein gutes Wochenende für Mercedes werden. Die Silberpfeile setzten sich wie schon im ersten Training als Doppelspitze oben fest: Kimi Antonelli mit 1:23,077 gut drei Zehntelsekunden vor George Russell.

Spektakulärer Dreher von Charles Leclerc

Ärger dagegen bei Charles Leclerc: Nach einer Viertelstunde stieg der Monegasse aus seinem Ferrari aus, nahm den Helm ab. Er hatte zuvor in Kurve 9 die Kontrolle verloren und sich rasant um die eigene Achse gedreht. An seinem Ferrari wurde größer gearbeitet und der Unterboden getauscht.

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Zur Halbzeit, gerade als die meisten auf Soft draußen hatten, dann plötzlich die rote Flagge! Es lag jede Menge orangefarben angemalter Kies auf der Rennstrecke, außerdem sammelte ein Streckenposten ein Trümmerteil aus Karbon von der Strecke. Spuren des Leclerc-Drehers – es dauerte aber eine Weile, bis die Rennleitung dafür Rot gab.

Wieder Rot im F1-Training in Katar!

Und kaum ging es nach der gut fünfminütigen Unterbrechung wieder los, direkt wieder Rot! Pierre Gasly (Alpine) steckte im Kiesbett fest, nachdem er in Kurve 14 die Kontrolle verloren hatte. Nichts Schlimmes passiert, auch wenn der Unfall spektakulär aussah: Gasly wirbelte nämlich jede Menge Kies auf – und riss die Styropormarkierungen vom Streckenrand mit. Ein Stück davon blieb ihm auf der Antenne seines Alpine hängen.

Mercedes musste jeweils bei Rot eine möglicherweise schnelle Runde abbrechen. Wäre also noch mehr drin gewesen? Wegen der zwei Abbrüche wurde die Session um 13 Minuten verlängert. Die Silberpfeile aber nur noch auf Medium-Reifen für die Long-Runs.

Ein bisschen Ärger gab es noch zwischen Lewis Hamilton (Ferrari) und Max Verstappen (Red Bull Racing): Hamilton zog beim Bremsen zur Seite, erwischte fast Verstappen. Die Rennkommissare schauten sich die Szene wegen mutmaßlichen «erratischen Fahrens» an, kamen aber zum Entschluss: keine weiteren Ermittlungen oder gar Strafen.

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Lewis Hamilton gestrandet, Virtuelles Safety-Car!

Vier Minuten vor Ende der Sessions dann auch noch Virtuelles Safety-Car! Lewis Hamilton stand gestrandet am Streckenrand bei Kurve 2. Am Ende der Start-Ziel-Gerade ruckelte es ungut im Motor – ein Problem an seinem Ferrari. Nur VSC, weil die Streckenposten den Ferrari durch den Notausgang rausschieben konnten.

In Sachen Zeitenjagd war nichts mehr los in der Schlussphase. Die Teams fuhren trotz der Verlängerung Rennsimulationen. Entsprechend blieb Mercedes oben, gefolgt von McLaren, Red Bull Racing und Ferrari jeweils im Doppelpack. Grob also das Bild wie im FP1 (da war Isack Hadjar Dritter vor McLaren gewesen).