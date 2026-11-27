Guter Start ins Katar-Rennwochenende für Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli: Der Mercedes-Pilot war in beiden Freitagstrainings der schnellste Fahrer, gefolgt von seinem Teamkollegen George Russell.

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Antonellis Fazit nach insgesamt 120 Minuten auf dem Lusail International Circuit: «Das Auto hat sich insgesamt stark angefühlt, auch wenn noch viel Arbeit vor uns liegt. Aber alles in allem können wir mit dem Tag zufrieden sein. Wir haben viele Erkenntnisse gewonnen und müssen nun über Nacht daran arbeiten, um hoffentlich mit einigen Änderungen zurückzukommen, die das Auto noch weiter verbessern werden. Ich für meinen Teil werde versuchen, herauszufinden, was ich besser machen kann, und mich auf morgen vorbereiten.» Im Qualifying kommt’s dann drauf an.

Großes Thema in Katar: Reifendruck und Reifenverschleiß. Der raue Asphalt und die vielen Rechtskurven sind hart für die Gummis. Reifenhersteller Pirelli gibt deshalb ausnahmsweise vor: Die Reifen dürfen nicht mehr als 27 Runden gefahren werden.

F1-Weltmeister Antonelli zu Reifendruck: «Hoffentlich nicht»

Antonelli dazu: «Der Reifendruck ist sehr hoch, und mal sehen, ob sie morgen noch einen Schritt weiter gehen werden. Hoffentlich nicht. Auf jeden Fall leidet der vordere linke Reifen dort draußen am meisten, und es ist wirklich leicht, ihn komplett abzunutzen. Man muss also einfach den Überblick behalten und versuchen, auch für das Rennen die richtige Balance zu finden. Das Qualifying morgen wird sehr wichtig sein, um sich so weit vorne wie möglich zu qualifizieren und damit eine bessere Chance auf den Sieg zu haben.» Denn Überholen ist auf dem Kurs in Katar schwierig.

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Mercedes wirkte in beiden Trainings dominant, konnte im FP2 wegen der zwei roten Flaggen schnelle Runden nicht beenden, ging danach auf Rennsimulation. Ist da also noch mehr drin? Antonelli weiß jedenfalls, wer ihm in Quali und Rennen am ehesten gefährlich werden kann: «Auf jeden Fall George, denke ich. Aber ich glaube auch, dass auch Red Bull an Tempo zulegen wird. Und auch McLaren – sie haben zwischen FP1 und FP2 einen großen Sprung nach vorne gemacht. Ich denke also, morgen könnte es so sein, dass wir alle super nah beieinander liegen.»