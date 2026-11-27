Für Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen war es noch ein durchwachsener Start ins Formel-1-Rennwochenende in Katar. Im ersten freien Training auf dem Lusail International Circuit wurde der Niederländer Sechster, im zweiten Training Fünfter. Noch viel Luft nach oben also für Verstappen, der vier der letzten sechs Rennen gewann und zuletzt neunmal in Folge auf dem Podium stand.

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Verstappen bilanzierte nach den ersten 120 Minuten auf dem Kurs im Norden der katarischen Hauptstadt Doha: «Ein etwas schwieriger Tag. Die Balance des Autos ist im Moment wahrscheinlich einfach etwas zu unausgewogen, um schnell zu fahren. Das müssen wir also in den Griff bekommen. Die Gesamtbalance stimmt im Moment einfach nicht. Das kostet uns ziemlich viel Rundenzeit. Wir werden weiter Dinge versuchen. Mal sehen, wie gut wir es hinbekommen.»

Max Verstappen: Mercedes liegt weit vorne

Mercedes führte beide Trainings als Doppelspitze an, wirkte stark (und konnte wegen der zwei Unterbrechungen im FP2 vermutlich nicht alles zeigen). Sind die Silberpfeile in Katar also eine Liga für sich? Verstappen: «Im Moment ja. Sie scheinen sowohl auf schnellen Runden als auch auf Long-Runs ziemlich weit vorne zu liegen. Mal sehen, wie sehr wir den Rückstand verkürzen können.»

Verstappen hat an diesem Wochenende erneut Tom Hart als Renningenieur am Ohr. Sein Stamm-Renningenieur Gianpiero Lambiase, der den Job zum Jahresende an Hart abgibt, verpasst kurzfristig das Katar-Rennen, Hart übernahm. Verstappen zieht eine positive Bilanz zu seiner bisherigen Zusammenarbeit mit Hart (sie arbeiteten u.a. in Las Vegas schon gemeinsam): «Sehr gut. Ich meine, natürlich ist es nie einfach, wenn das Auto nicht dort ist, wo man es gerne hätte. Aber von seiner Seite aus ist die Kommunikation gut. Also geben wir einfach gemeinsam unser Bestes.» Und es wird sich zeigen, wie viel Red Bull Racing und Max Verstappen noch aus dem Auto rausholen können.

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