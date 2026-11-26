Wie schnell sich das Blatt in der Formel 1 wenden kann, musste Isack Hadjar im jüngsten Grand Prix in Las Vegas am eigenen Leibe erfahren. Der von Startplatz 4 losgefahrene Red Bull Racing-Pilot arbeitete sich schnell nach vorne und war als Zweiter hinter seinem Teamkollegen Max Verstappen unterwegs, der das Rennen anführte.

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Doch dann lief es nicht mehr für den Franzosen, der zunächst beim Stopp hinter George Russell im Mercedes zurückfiel und eine Strafe kassierte, weil er sich auf dem Weg zur Box etwas zu viel Zeit gelassen hatte. Das grösste Pech ereilte ihn aber aus heiterem Himmel: Sein Frontflügel ging während der Fahrt kaputt, und Hadjar war nach dem Rennen, in dem er sich letztlich mit Platz 15 begnügen musste, ratlos.

In Katar wusste der 22-Jährige etwas mehr über den rätselhaften Schaden zu erzählen: «Das Timing war einfach unglücklich, ich fuhr über eine Bodenwelle, als ich den Straight Mode abstellte, und der Frontflügel hat das nicht ausgehalten.» Das Red Bull Racing Team habe entsprechende Massnahmen ergriffen, um den Teil des Autos zu verstärken, verriet er daraufhin.

«Es wird noch alles untersucht, aber es sollte hier nicht passieren», erklärte Hadjar weiter, und betonte: «Das ist auf dieser Strecke auch sicherlich das Letzte, was ich mir wünsche. Aber das Team arbeitet hart daran und ich glaube, wenn ich den Straight Mode zwei Zehntel früher rausgenommen hätte, dann wäre auch nichts passiert.»

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Dass er zuvor so gut unterwegs gewesen war, mache ihm Mut, bestätigte der vierfache GP-Podeststürmer: «So nah war ich dem ersten GP-Sieg noch nie, und ich glaube, es wird schon noch passieren. Es fühlt sich natürlich gut an, so weit vorne zu fahren. Und dass Max in der zweiten Saisonhälfte vier Rennen für sich entscheiden konnte, beweist auch, wie gut unser Auto ist. Ich werde meinerseits einfach weiter das machen, was ich immer mache, und ich glaube, es wird der Zeitpunkt kommen, an dem es passiert. Ich gebe alles und es bleiben noch zwei Rennen. Ich kämpfe in der WM um nichts mehr und kann deshalb auch ein paar Risiken eingehen und Neues ausprobieren. Und ich kann es geniessen, mit den grossen Jungs vorne zu kämpfen.»