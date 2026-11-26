Trotz kämpferischer Fahrten – viermal in Serie fuhr Aprilia-Werkspilot Jorge Martin mit nicht ausgeheiltem Bruch des rechten Handgelenks in die Punkte, davon dreimal aufs Podest und zweimal vor Marc Marquez – reichte es nicht: Beim Großen Preis von Portugal vollstreckte Marc Marquez zum Titelgewinn 2026.

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Den Valencia-GP erreichte Martin dennoch als Zweiter der Tabelle. Doch nach dem Doppelsieg des Teamkollegen in Portugal, trennen die Kollegen nur noch zwei Punkte. Die Entscheidung um den Vize-Titel ist damit komplett offen. Noch wichtiger aus Sicht von Arbeitgeber Aprilia ist die Wertung der Hersteller. Mit dem Dreifachsieg an der Algarve gelang es wieder, an Ducati vorbeizuziehen – neun Punkte liegt das Projekt aus Noale im Plus.

Zum Auftakt des Valencia-GP ist spürbar, dass die offene Entscheidung unter den Werken aus Italien einen sehr hohen Stellenwert hat. Jorge Martin freut sich, die letzten Rennen nicht ohne Aufgabe anzugehen: «Mit klaren Zielen vor Augen Rennen zu fahren, ist in jedem Fall besser als ohne extra Motivation. Ich muss sagen, wir haben schon alles gegeben, was uns zur Verfügung stand – doch für Aprilia ist es auch sehr wichtig, die Saison mit dem Konstrukteurs-Titel abzuschließen. Ich will alles geben, nicht für das Werk – auch für mich ist es wichtig, diese Ära bestmöglich abzuschließen.»

Jorge Martin (Aprilia) in Valencia Foto: Gold and Goose Jorge Martin (Aprilia) in Valencia © Gold and Goose

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Bei der Auftaktpressekonferenz in Valencia zog Jorge Martin die Bremse, als es um die Frage nach seinen Erwartungen zur unmittelbar anstehenden 850er-Ära ging: «Noch ist die Saison nicht vorbei, ich möchte maximale Energie für die letzten beiden Rennen zur Verfügung haben.» Gleichzeitig räumte Martin ein: «Mir ist klar, für die Öffentlichkeit und die echten Fans ist es sehr spannend, wenn wie jetzt so viele Piloten auf neue Motorrädern wechseln. Ich freue mich auch darauf – aber ich weiß auch, wenn Valencia vorbei ist, dann möchte ich erstmal eine Weile nichts mit Motorrädern zu tun haben und mich ausholen.»

Auch für Jorge Martin steht Valencia für Abschied. Zwei Jahre nach seinem Weggang als Weltmeister von Pramac-Ducati verlässt der «Martinator» nun die Werksmannschaft von Aprilia, um am 1. Dezember seinen Job bei Yamaha anzutreten. Ob als Vizeweltmeister, oder Dritter der WM werden Sprint- und GP-Rennen entscheiden.