In Las Vegas wurde den Formel-1-Fans eine echte Show geboten: Im Rennen auf dem schnellen Stadtkurs in der Glücksspiel-Metropole wurden unglaubliche 352 Überholmanöver gezählt, 35 Positionswechsel gab es alleine an der Spitze. Trotzdem waren nicht alle GP-Fans zufrieden, denn ein Grossteil der Überholvorgänge fand aufgrund der unterschiedlichen Batterie-Ladungen statt.

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Im Fahrerlager von Katar wurden die Formel-1-Fahrer deshalb gefragt, was sie von dieser Art von Racing halten, und Nico Hülkenberg äusserte sich positiv: «Ich fand es eigentlich ganz unterhaltsam. Es war ein bisschen wie bei der IndyCar-Serie, wie ein Oval-Rennen. Keiner konnte sich wirklich absetzen, alle waren im Pulk unterwegs, und ich denke, das haben wir in der Formel 1 noch nicht so oft erlebt – zumindest nicht, soweit ich mich erinnern kann.»

GP in Las Vegas: Spezialfall mit Unterhaltungswert

«Ich glaube, Vegas war ein Spezialfall, wir haben das zum ersten Mal in diesem Jahr so extrem erlebt, wenn ich mich recht entsinne, gab es auch in Monza etwas Jojo-Racing, aber nicht in diesem Ausmass. Wenn also nicht jedes Rennen so ausfällt, ist es doch ganz in Ordnung, einen GP zu haben, bei dem es so ist», fügte der Audi-Werksfahrer an.

Beim anstehenden Rennen in Katar erwartet der 39-Jährige deutlich weniger Action. Auf die Frage, ob das Qualifying angesichts der Maximal-Einsatzdauer für die Reifensätze und der Streckencharakteristik so wichtig wie in Monaco sei, weil das Rennen sich zur Prozession entwickeln könne, erklärte Hülkenberg: «Ich schätze schon, denn das Überholen war hier in der Vergangenheit wirklich sehr schwierig, und ich sehe keinen Grund, warum sich daran etwas geändert haben soll. Das könnte also durchaus so laufen.»

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