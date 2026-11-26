Marc Marquez charakterisiert sich selbst: «Bin in allen Bereichen extrem»
«Ich versuche nach Perfektion zu streben, werde aber auch in Zukunft Fehler machen», hielt MotoGP-Weltmeister Marc Marquez vor dem Saisonfinale in Valencia fest. Selbstkritik auf höchstem Niveau.
Die Verantwortlichen von Ducati wissen, welchen Anteil Marc Marquez am MotoGP-Titelgewinn 2026 hatte. «Er machte den Unterschied», ist von Leuten wie Teammanager Davide Tardozzi zu hören. Der Blick auf den WM-Stand vor dem Saisonfinale in Valencia unterstreicht dies: Der zweitbeste Ducati-Fahrer Fabio Di Giannantonio ist erst auf Gesamtrang 6 zu finden und hat 141 Punkte weniger auf dem Konto. Zwischen den beiden liegen drei Aprilia- und ein KTM-Pilot.
Mit acht Titeln in der höchsten Klasse ist Marc Marquez an der Spitze der Bestenliste mit Giacomo Agostini gleichgezogen. Der 33-Jährige stellt sich selbst aber nicht auf ein Podest. «Ich bin nur ein Mensch,
Noch keine große Party für Marc Marquez
Der zehnte WM-Titel ist für Marc besonders, das war in Portimao deutlich zu sehen, als er vor der großen MM93-Tribüne stand und seine ganze Anspannung hinausschrie. Als der Druck von ihm abgefallen war, gab es im Parc fermé und der Ducati-Box ausgelassene Freudenszenen – für mehr war bislang keine Zeit.
«Es gab in Portimao
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