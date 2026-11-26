Am Mittwoch, den 25. November, verabschiedete sich Red Bull KTM in einer Pressemitteilung offiziell von deren Nummer-1-Fahrer Pedro Acosta . Am Donnerstag saß der Spanier, der 2027 ins Ducati-Werksteam an die Seite von Champion Marc Marquez wechseln wird, in der Auftaktpressekonferenz für das MotoGP-Saisonfinale in Valencia, um über sein letztes Rennwochenende mit KTM zu sprechen.

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«Ich will versuchen, es zu genießen – mit den Fans, der Marke, und allen, die mit mir in den letzten sechs Jahren gearbeitet haben», meinte der 22-Jährige. «Aprilia und Ducati sind immer noch einige Schritte voraus, aber wir werden unser Bestes geben. Dann werde ich in einen neuen Karriere-Abschnitt starten.»

Für Pedro Acosta geht es in Valencia noch um Platz 4 in der Weltmeisterschaft. Vor den letzten beiden Rennen hat der KTM-Pilot 315 Punkte auf seinem Konto. Ai Ogura (309), Fabio Di Giannantonio (298) und Raul Fernandez (283) sind nicht weit weg.

Pedro Acosta: «Werde den 1000-ccm-Motor vermissen»

Am 1. Dezember wird Acosta beim Valencia-Test mit der 850er-Ducati ein neues Kapitel aufschlagen. Ist er bereit, um im Weltmeisterteam seine Qualitäten unter Beweis zu stellen? «Ich hoffe, dass ich bereit bin», schmunzelte er. «Wie ich schon vor einigen Wochen sagte, war das die Herausforderung, nach der ich in meiner Karriere gesucht hatte. Ich bin so glücklich, dass es jetzt nur noch eine Frage der Zeit ist, bis alles beginnt.»

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Am nächsten Dienstag beginnt die Saison 2027. Viele Fahrer werden Hersteller und Team wechseln. Dazu kommen die neuen MotoGP-Regeln. «Es wird schön. Große Champions werden nach einer langen Zeit die Hersteller wechseln, so wie Fabio (Quartararo) oder Pecco (Bagnaia). Es wird für jeden interessant werden», blickte Acosta voraus.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen TV-Programm Morgen Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 27.11.2026 - 08:55

Zugleich ist es das Ende der 1000-ccm-Bikes. Wird Acosta die MotoGP-Rakete vermissen? «Ich hasse das Rear-Device (System zur Fahrwerks-Höhenverstellung am Heck, Anm.), denn ich finde, dass in diesem Bereich die Marken, die verstanden haben, dieses richtig einzusetzen, einen großen Vorteil in der Vergangenheit hatten und auch heute noch haben», erklärte der aus Murcia stammende Fahrer. «Andererseits werde ich den 1000-ccm-Motor vermissen. Es kommt nicht oft vor, dass wir nach Mugello kommen und wir auf der Hauptgeraden 360 km/h fahren. Das ist es, was die MotoGP so aufregend macht. Das werde ich vermissen.»

Acosta: «Man kann keinen Kerl, der zehn WM-Titel hat, mit einem vergleichen, der nur ein Rennen in der MotoGP gewonnen hat»

In der nächsten Saison wird Acosta mit Marc Marquez einen zehnfachen Weltmeister als Teamkollegen haben. Für viele ist MM93 der Größte aller Zeiten. Wie wird er damit umgehen? «Ich weiß nicht, was nächstes Jahr sein wird. Man kann aber keinen Kerl, der gerade seinen zehnten WM-Titel gewonnen hat, mit einem Kerl vergleichen, der nur ein Rennen in der MotoGP gewonnen hat», stellte der ehemalige Moto3- und Moto2-Weltmeister klar. «Die Challenge, Marc als Teamkollegen zu haben, ist viel größer als die bisherigen Herausforderungen in meiner gesamten Karriere.»