Nach dem Debakel kommt der Hingucker: Cadillac zeigt Flagge in Silverstone

Sportlich gibt es für das Cadillac-Team im ersten Formel-1-Jahr nur wenig zu feiern. So gestaltete sich etwa das jüngste Rennwochenende in Spielberg für den Neueinsteiger der Königsklasse zu einem Debakel, weil beide Fahrer ihre Fahrzeuge vor dem Fallen der Zielflagge abstellen mussten, da ihre Bremsen überhitzten und in Brand gerieten. Dabei hatte das Team ein umfangreiches Update auf die Strecke gebracht.

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Teamchef Graeme Lowdon sagt rückblickend: «Der Österreich-GP war eine echte Herausforderung für uns – aber es gibt im Fahrerlager nicht ein Team, das nicht auch schon ähnliche Tage erlebt hat. Wir haben sehr hart daran gearbeitet, die Probleme aus der Welt zu schaffen.»

Und der Brite betonte: «Die Neuerungen, die wir auf dem Red Bull Ring erstmals ausprobiert haben, waren positiv und wir setzen nun alles daran, um in Silverstone ein reibungsloses Wochenende zu erleben, um das echte Potenzial des Autos zu ergründen. Wir wissen, dass das nicht einfach wird, auch weil seit dem Rennen in Spielberg nicht viel Zeit vergangen ist. Aber wir nutzen jede Gelegenheit, Neues dazuzulernen und als Team zu wachsen.»

Jubiläumslook zum Geburtstag der USA

Beim anstehenden Kräftemessen auf dem britischen Traditionskurs tritt der US-Rennstall zur Feier des 250-jährigen Bestehens der Vereinigten Staaten, das am 4. Juli und damit am Sprint-Samstag gefeiert wird – mit einem entsprechenden Speziallook auf. Die GP-Renner von Sergio «Checo» Pérez und Valtteri Bottas werden in Rot, Weiss und Blau glänzen, um die amerikanische Identität des Teams zum Ausdruck zu bringen. Auch die Box, die Fahrer-Helme und die Teamausrüstung wird im Jubiläumslook für hochgezogene Augenbrauen sorgen.

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Cadillac-F1-CEO Dan Towriss sagt dazu: «Das Wochenende um den 4. Juli ist für uns eine Gelegenheit, unseren anhaltenden Stolz darauf zu zeigen, die Vereinigten Staaten auf der globalen Bühne der Formel 1 zu vertreten. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um neuen Zielgruppen den Sport näherzubringen und unsere Leidenschaft mit ihnen zu teilen.»