Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Nach dem Debakel kommt der Hingucker: Cadillac zeigt Flagge in Silverstone

Sportlich steht Cadillac nach dem enttäuschenden Österreich-GP unter Druck. Zum Geburtstag der USA setzt das Formel-1-Team mit einem spektakulären Speziallook dennoch ein selbstbewusstes Zeichen.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Cadillac feiert das US-Jubiläum in Silverstone mit einem Speziallook
Cadillac feiert das US-Jubiläum in Silverstone mit einem Speziallook
Foto: Cadillac
Cadillac feiert das US-Jubiläum in Silverstone mit einem Speziallook
© Cadillac

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Sportlich gibt es für das Cadillac-Team im ersten Formel-1-Jahr nur wenig zu feiern. So gestaltete sich etwa das jüngste Rennwochenende in Spielberg für den Neueinsteiger der Königsklasse zu einem Debakel, weil beide Fahrer ihre Fahrzeuge vor dem Fallen der Zielflagge abstellen mussten, da ihre Bremsen überhitzten und in Brand gerieten. Dabei hatte das Team ein umfangreiches Update auf die Strecke gebracht.

Werbung

Werbung

Teamchef Graeme Lowdon sagt rückblickend: «Der Österreich-GP war eine echte Herausforderung für uns – aber es gibt im Fahrerlager nicht ein Team, das nicht auch schon ähnliche Tage erlebt hat. Wir haben sehr hart daran gearbeitet, die Probleme aus der Welt zu schaffen.»

Und der Brite betonte: «Die Neuerungen, die wir auf dem Red Bull Ring erstmals ausprobiert haben, waren positiv und wir setzen nun alles daran, um in Silverstone ein reibungsloses Wochenende zu erleben, um das echte Potenzial des Autos zu ergründen. Wir wissen, dass das nicht einfach wird, auch weil seit dem Rennen in Spielberg nicht viel Zeit vergangen ist. Aber wir nutzen jede Gelegenheit, Neues dazuzulernen und als Team zu wachsen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Jubiläumslook zum Geburtstag der USA

Beim anstehenden Kräftemessen auf dem britischen Traditionskurs tritt der US-Rennstall zur Feier des 250-jährigen Bestehens der Vereinigten Staaten, das am 4. Juli und damit am Sprint-Samstag gefeiert wird – mit einem entsprechenden Speziallook auf. Die GP-Renner von Sergio «Checo» Pérez und Valtteri Bottas werden in Rot, Weiss und Blau glänzen, um die amerikanische Identität des Teams zum Ausdruck zu bringen. Auch die Box, die Fahrer-Helme und die Teamausrüstung wird im Jubiläumslook für hochgezogene Augenbrauen sorgen.

Werbung

Werbung

Cadillac-F1-CEO Dan Towriss sagt dazu: «Das Wochenende um den 4. Juli ist für uns eine Gelegenheit, unseren anhaltenden Stolz darauf zu zeigen, die Vereinigten Staaten auf der globalen Bühne der Formel 1 zu vertreten. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um neuen Zielgruppen den Sport näherzubringen und unsere Leidenschaft mit ihnen zu teilen.»

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

05

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

06

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

07

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

08

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

10

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  • Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  5. Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien