Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Max Verstappen: «Dann gehe ich zwei Monate in den Tibet zum Meditieren»

Max Verstappen hat in Österreich das beste 2026er Ergebnis von Red Bul Racing erobert – Platz 2 hinter George Russell. Zuvor hatte der vierfache Weltmeister eine Reise in den Tibet angedeutet.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: XPB
Max Verstappen
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Endlich wieder ein hoffnungsförderndes Rennen von Red Bull Racing: Max Verstappen hat mit einer begeisternden Fahrt auf dem Red Bull Ring Platz 2 erobert. Bis zuletzt hielt der 28-jährige Niederländer Leader George Russell in Atem.

Werbung

Werbung

Die jüngsten Verbesserungen am Red Bull Racing-Rennwagen haben einen deutlichen Schritt nach vorne erlaubt, nun muss sich in Silverstone zeigen, ob das auch auf andere Rennstrecken umsetzbar ist.

Nach der Österreich-Quali hatte es für den 71-fachen GP-Sieger Verstappen nicht so rosig ausgesehen: Unfall (weil der Heckflügel zu spät schloss), Startplatz 5.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Max Verstappen wird in dieser Saison auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Der vierfache Formel-1-Weltmeister sagt im Telegraaf: «Wir haben die ganze Saison über seltsame Dinge erlebt. Ich denke, am Ende des Jahres fahre ich nach Tibet und entspanne mich zwei Monate lang wie ein Buddha.»

Werbung

Werbung

«Diese Autos sind unglaublich kompliziert, mit so vielen Dingen, die da ablaufen. Manchmal muss ich mich wirklich sammeln und ganz ruhig bis zehn zählen. Oder sogar bis hundert.»

TV-Programm

Aber Verstappen erkennt auch das grössere Bild: «Wir hatten auch viele wunderbare Jahre, und das vergesse ich nie. Letztlich mache ich mir nicht allzu viele Gedanken darüber. Natürlich ist es nicht angenehm, wenn es nicht so gut läuft, aber so ist nun mal das Leben.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

71

1:26:37,979

1:10,683

25

02

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

71

+1,611

1:10,483

18

03

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

71

+1,986

1:10,374

15

04

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

71

+21,809

1:10,595

12

05

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

71

+26,393

1:10,946

10

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

71

+29,399

1:10,947

8

07

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

71

+31,505

1:10,652

6

08

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

71

+45,659

1:10,606

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

70

+1 Runde

1:11,547

2

10

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

70

+1 Runde

1:11,587

1

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  • Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  5. Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien