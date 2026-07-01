Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Mehr Motorrad

  4. /

  5. Endurance-WM

  6. /

  7. News

Werbung

BMW in Suzuka vor den MotoGP- und SBK-Stars – Reiterberger «super happy!»

Das BMW-Werksteam setzte am zweiten Suzuka-Testtag die Bestzeit. Markus Reiterberger spricht von einer Überraschung und sieht gute Chancen, die japanischen Werksteams herauszufordern.

Sebastian Fränzschky

Von

Endurance-WM

Markus Reiterberger will mit BMW aufs Suzuka-Podium
Markus Reiterberger will mit BMW aufs Suzuka-Podium
Foto: BMW
Markus Reiterberger will mit BMW aufs Suzuka-Podium
© BMW

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Das BMW-Werksteam (Reiterberger, van der Mark, Odendaal) reist mit viel Selbstvertrauen in das Rennwochenende der 8 Stunden von Suzuka. Nach einer starken Vorstellung am ersten Testtag setzte die Mannschaft am Mittwoch die Bestzeit des abschließenden offiziellen Tests und schickte damit eine deutliche Kampfansage an die Konkurrenz.

Werbung

Werbung

Für BMW-Werkspilot Markus Reiterberger kommt die starke Form zwar nicht völlig überraschend, das Niveau gegen die japanischen Werksteams allerdings schon. «Wir sind super, super happy», sagte der Deutsche exklusiv gegenüber SPEEDWEEK.com. «Uns war klar, dass wir in Le Mans einen riesigen Schritt gemacht haben und in Spa einen weiteren. Deshalb haben wir gehofft, gedacht und irgendwie auch gewusst, dass es in Suzuka auch so gut läuft.»

Reiterberger hofft auf ein trockenes Rennen

Mit dem BMW-Werksteam lag nach den beiden Testtagen ausgerechnet eine europäische Mannschaft vor den hochkarätig besetzten Honda- und Yamaha-Werksteams. «Dass wir beim Test vor den Werksteams der japanischen Hersteller gelandet sind, hat uns dann aber doch überrascht. Wir waren positiv gestimmt und konnten heute noch einmal einen drauflegen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Während BMW im Trockenen bereits auf Augenhöhe mit den Favoriten agierte, sieht Reiterberger bei nassen Bedingungen noch Verbesserungspotenzial. «Auch im Regen sind wir nicht so schlecht, doch da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf. Wir hoffen, dass es trocken bleibt.»

Werbung

Werbung

BMW will die Japaner im eigenen Revier besiegen

Der Bayer ist überzeugt, dass sein Team diesmal realistische Chancen besitzt, ganz vorne mitzufahren. «Ich denke, wir haben dieses Mal die Chance, mit den ganz Großen mitzureden. Auf das bisher Erreichte sind wir sehr stolz.»

Dabei verweist Reiterberger auch auf den besonderen Stellenwert einer Spitzenplatzierung in Suzuka. Die japanischen Hersteller verfügen auf ihrer Heimstrecke über enorme Erfahrung und können dort deutlich häufiger testen als die europäischen Teams. «Hier in Suzuka können die japanischen Werksteams Tag ein, Tag aus testen. Für einen europäischen Hersteller ist ein Podium hier wie ein Sieg», betonte der BMW-Pilot.

Markus Reiterberger auf der Werks-BMW
Markus Reiterberger auf der Werks-BMW
Foto: FIM EWC
Markus Reiterberger auf der Werks-BMW
© FIM EWC

Im vergangenen Jahr verpasste BMW eine Topplatzierung auf Grund eines Zwischenfalls. Diesmal soll es anders laufen. «Letztes Jahr haben wir es leider durch einen Sturz verloren. In diesem Jahr können wir um den Sieg kämpfen. Das ist gar nicht so abwegig. Das wäre eine Bestätigung für uns, das Werksteam weiterhin zu führen, was unser Ziel ist.»

Werbung

Werbung

Für den weiteren Rennverlauf hat Reiterberger deshalb nur zwei Wünsche. «Wir brauchen gutes Wetter und hoffen, dass uns das Pech nicht wieder einholt. Dann schaut alles richtig gut aus.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Endurance-WM Events
  1. Vergangen

    24h von Le Mans

    18.–19.04.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    8h von Spa

    06.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    8h von Suzuka

    05.07.2026
    Zum Event

  4. Bol d'Or

    19.–20.09.2026
    Zum Event

Mehr Motorrad News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien