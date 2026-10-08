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Nacht-GP Singapur: So behalten Fahrer und TV-Zuschauer den Durchblick

2008 fand das erste Nachtrennen der Formel 1 statt, im asiatischen Stadtstaat Singapur. SPEEDWEEK.com-Leser fragen: Wie gut ist die Sicht für die Fahrer. Wieso fahren einige mit getönten Helmvisieren?

Formel 1

Der Helm von Charles Leclerc in Singapur 2024
Der Helm von Charles Leclerc in Singapur 2024
Foto: XPB
Der Helm von Charles Leclerc in Singapur 2024
© XPB

Im Artikel erwähnt

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In Singapur wird die Nacht zum Tag: 3000 Lux beträgt die Helligkeit jedes der 1600 Licht-Elemente, welche auf dem «Marina Bay Circuit» von Singapur die Nacht zum Tag machen – das ist vier Mal heller als in einem durchschnittlichen Sportstadion.

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Singapur war 2008 der erste Nacht-GP der Formel 1. Später kamen hinzu Abu Dhabi, Bahrain und Saudi-Arabien, 2023 kehrte die Königsklasse nach Las Vegas zurück. Natürlich in der Nacht.

Dabei fragen SPEEDWEEK.com-Leser immer wieder: Erzeugt das Fahren in der Nacht nicht Sichtprobleme? Und wieso fahren die Piloten teils mit getönten Helmvisieren?

Im Artikel erwähnt

Der langjährige Formel-1-Techniker Pat Symonds hat mir dazu diese Antwort gegeben: «Als der erste Nacht-GP von Singapur anstand, haben sich sehr helle Köpfe viele Gedanken über die Beleuchtung gemacht. Ergebnis: Ich habe keinen Fahrer getroffen, der sich über die Sicht beschwert hat.»

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«Was dabei eine Rolle spielt – wir liegen dicht am Äquator, das Eindunkeln geht also recht flott vonstatten. Ganz anders etwa in Melbourne. Dort kann die tiefstehende Sonne die Fahrer tüchtig blenden.»

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«Die Fahrer stellten fest: Die Leuchten sind so leistungsstark und clever platziert, dass in Sachen Sicht kein Unterschied zum Tageslicht bemerkt wurde. Nach einer gewissen Weile hatten die meisten Piloten ausgeblendet, dass sie in der Nacht fahren.»

Aber mit welchem Helmvisier soll ein Fahrer ausrücken? Klar? Getönt? Verspiegelt? Formel-1-Champion Sebastian Vettel spielte nicht nur gerne mit dem Design seines Sturzhelms, er ging auch in Sachen Helmvisiere eigene Wege.

Der fünffache Singapur-GP-Sieger fuhr in Singapur als Erster mit einem orange getönten Visier. Hier geht es um den Skibrillen-Effekt: Die Tönung soll Kontraste klarer machen, Skifahrer benutzen derart gestaltete Brillen, um auf der Piste Buckel besser ausmachen zu können. Früher fuhr in der Formel 1 nur Rubens Barrichello mit einem orange getönten Visier. Auch als Vettel 2022 in Singapur mit Aston Martin antrat, vertraute er Orange.

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Lewis Hamilton fuhr in Singapur schon mit einem zu 60 Prozent rot verspiegeltem Visier, was von aussen diesen coolen Weltraumlook erzeugte.

Darüber hinaus sehen wir in beim Nacht-GP in der Regel klare Visiere, wie 2023 bei Carlos Sainz, als er mit seinem Ferrari zum Singapur-Sieg preschte, oder leicht getönte, je nach Vorliebe des Fahrers.

Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg meint dazu: «Die Lichter sind hell genug, dass man sogar ein leicht getöntes Helmvisier verwenden kann. Letztlich geht es bei der Wahl des Helmvisiers für den Fahrer nur darum, dass man sich wohlführt.»

Wie sich die Action am kommenden Wochenende entwickelt, darüber informieren Sie natürlich laufend hier auf SPEEDWEEK.com, mit ausführlicher Berichterstattung zu freiem Training, Sprint-Quali, Sprint, GP-Quali und Grand Prix (im Live-Ticker). Wir haben hier für die TV-Zuschauer auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengefasst.

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  • Singapur-GP im TV

  • Freitag, 9. Oktober

  • 06.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Aserbaidschan

  • 08.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Bahrain

  • 10.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial

  • 10.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

  • 10.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

  • 10.30 Freies Training

  • 12.00 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Daniel Ricciardo

  • 12.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

  • 13.30 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Kimi Räikkönen

  • 13.50 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Michael Schumacher

  • 14.10 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Quali

  • 14.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Quali

  • 14.30 Sprint-Quali

  • 15.45 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Spanien 1997

  • 16.00 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

  • 17.30 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung

  • 20.00 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

  • 21.30 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung

  • 22.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Bahrain

  • Samstag, 10. Oktober

  • 06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

  • 06.30 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung

  • 07.45 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

  • 09.15 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung

  • 10.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

  • 10.40 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint

  • 11.00 Sprint (21 Runden)

  • 12.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

  • 13.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

  • 14.10 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

  • 14.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

  • 14.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

  • 15.00 Qualifying

  • 16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz GP-Qualifying

  • 17.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

  • 18.00 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

  • 19.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt

  • 21.00 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

  • 21.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

  • 23.30 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

  • Sonntag, 11. Oktober

  • 06.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

  • 07.00 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

  • 09.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

  • 10.30 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

  • 12.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

  • 12.15 ServusTV – Countdown zum Rennen

  • 12.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Singapur-GP

  • 12.50 ORF 1 – Formel-1-News

  • 13.20 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

  • 13.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

  • 13.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP

  • 14.00 Grosser Preis von Singapur

  • 15.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

  • 16.10 ORF 1 – Analysen und Interviews

  • 16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

  • 17.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

  • 17.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

  • 19.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

  • 20.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

  • 22.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

  • 22.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

  • 23.00 ServusTV – Rennen Wiederholung

  • 23.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

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