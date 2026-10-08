Nacht-GP Singapur: So behalten Fahrer und TV-Zuschauer den Durchblick
2008 fand das erste Nachtrennen der Formel 1 statt, im asiatischen Stadtstaat Singapur. SPEEDWEEK.com-Leser fragen: Wie gut ist die Sicht für die Fahrer. Wieso fahren einige mit getönten Helmvisieren?
In Singapur wird die Nacht zum Tag: 3000 Lux beträgt die Helligkeit jedes der 1600 Licht-Elemente, welche auf dem «Marina Bay Circuit» von Singapur die Nacht zum Tag machen – das ist vier Mal heller als in einem durchschnittlichen Sportstadion.
Singapur war 2008 der erste Nacht-GP der Formel 1. Später kamen hinzu Abu Dhabi, Bahrain und Saudi-Arabien, 2023 kehrte die Königsklasse nach Las Vegas zurück. Natürlich in der Nacht.
Dabei fragen SPEEDWEEK.com-Leser immer wieder: Erzeugt das Fahren in der Nacht nicht Sichtprobleme? Und wieso fahren die Piloten teils mit getönten Helmvisieren?
Der langjährige Formel-1-Techniker Pat Symonds hat mir dazu diese Antwort gegeben: «Als der erste Nacht-GP von Singapur anstand, haben sich sehr helle Köpfe viele Gedanken über die Beleuchtung gemacht. Ergebnis: Ich habe keinen Fahrer getroffen, der sich über die Sicht beschwert hat.»
«Was dabei eine Rolle spielt – wir liegen dicht am Äquator, das Eindunkeln geht also recht flott vonstatten. Ganz anders etwa in Melbourne. Dort kann die tiefstehende Sonne die Fahrer tüchtig blenden.»
«Die Fahrer stellten fest: Die Leuchten sind so leistungsstark und clever platziert, dass in Sachen Sicht kein Unterschied zum Tageslicht bemerkt wurde. Nach einer gewissen Weile hatten die meisten Piloten ausgeblendet, dass sie in der Nacht fahren.»
Aber mit welchem Helmvisier soll ein Fahrer ausrücken? Klar? Getönt? Verspiegelt? Formel-1-Champion Sebastian Vettel spielte nicht nur gerne mit dem Design seines Sturzhelms, er ging auch in Sachen Helmvisiere eigene Wege.
Der fünffache Singapur-GP-Sieger fuhr in Singapur als Erster mit einem orange getönten Visier. Hier geht es um den Skibrillen-Effekt: Die Tönung soll Kontraste klarer machen, Skifahrer benutzen derart gestaltete Brillen, um auf der Piste Buckel besser ausmachen zu können. Früher fuhr in der Formel 1 nur Rubens Barrichello mit einem orange getönten Visier. Auch als Vettel 2022 in Singapur mit Aston Martin antrat, vertraute er Orange.
Lewis Hamilton fuhr in Singapur schon mit einem zu 60 Prozent rot verspiegeltem Visier, was von aussen diesen coolen Weltraumlook erzeugte.
Darüber hinaus sehen wir in beim Nacht-GP in der Regel klare Visiere, wie 2023 bei Carlos Sainz, als er mit seinem Ferrari zum Singapur-Sieg preschte, oder leicht getönte, je nach Vorliebe des Fahrers.
Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg meint dazu: «Die Lichter sind hell genug, dass man sogar ein leicht getöntes Helmvisier verwenden kann. Letztlich geht es bei der Wahl des Helmvisiers für den Fahrer nur darum, dass man sich wohlführt.»
Wie sich die Action am kommenden Wochenende entwickelt, darüber informieren Sie natürlich laufend hier auf SPEEDWEEK.com, mit ausführlicher Berichterstattung zu freiem Training, Sprint-Quali, Sprint, GP-Quali und Grand Prix (im Live-Ticker). Wir haben hier für die TV-Zuschauer auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengefasst.
Singapur-GP im TV
Freitag, 9. Oktober
06.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Aserbaidschan
08.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Bahrain
10.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport Spezial
10.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Freies Training
10.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Freies Training
10.30 Freies Training
12.00 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Daniel Ricciardo
12.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
13.30 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Kimi Räikkönen
13.50 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Michael Schumacher
14.10 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Quali
14.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Quali
14.30 Sprint-Quali
15.45 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Spanien 1997
16.00 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung
17.30 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung
20.00 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung
21.30 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung
22.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Bahrain
Samstag, 10. Oktober
06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential
06.30 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung
07.45 Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung
09.15 Sky Sport F1 – Sprint-Quali Wiederholung
10.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint
10.40 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Sprint
11.00 Sprint (21 Runden)
12.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint
13.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung
14.10 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying
14.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying
14.55 SRF Info – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying
15.00 Qualifying
16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz GP-Qualifying
17.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung
18.00 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung
19.30 Sky Sport F1 – Sprint kompakt
21.00 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung
21.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung
23.30 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung
Sonntag, 11. Oktober
06.00 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung
07.00 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung
09.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung
10.30 Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung
12.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
12.15 ServusTV – Countdown zum Rennen
12.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Singapur-GP
12.50 ORF 1 – Formel-1-News
13.20 SRF 2 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP
13.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP
13.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Singapur-GP
14.00 Grosser Preis von Singapur
15.45 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews
16.10 ORF 1 – Analysen und Interviews
16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
17.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
17.30 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
19.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
20.00 Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
22.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
22.30 Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung
23.00 ServusTV – Rennen Wiederholung
23.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt
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