Nachdem sich das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton bereits in Mexiko in die Quere gekommen war, krachte es in Las Vegas wieder: Der Monegasse griff den vor ihm fahrenden Teamkollegen in der siebten Kurve an, um ihm den sechsten Platz streitig zu machen. Die beiden roten Renner kamen sich dabei zu nahe und Hamilton wurde in einen Dreher gezwungen.

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Die Regelhüter befanden, dass Leclerc der Unfallverursacher war, und brummten dem 29-Jährigen eine 10-sec-Zeitstrafe auf, die ihn zurückwarf. Schwacher Trost: Als Zehnter konnte er noch einen Punkt ins Ziel retten. Der siebenfache Weltmeister aus den eigenen Reihen kam als Siebter ins Ziel und verzichtete darauf, Vorwürfe gegen seinen Stallgefährten zu äussern.

Deutlicher fiel die Reaktion von Teamchef Fred Vasseur aus. Im Gespräch mit den Kollegen von «Sky Sports F1» schimpfte er: «Das ist inakzeptabel. Es ist das Gleiche, wie in Mexiko, du musst ans Team denken, an die Leute, die in Maranello arbeiten und die Teilhaber und Sponsoren.»

«Leclerc hat einen klaren Fehler begangen, und das wirkt sich sehr negativ auf das Team aus, was komplett inakzeptabel ist», sprach der Franzose Klartext. «Wir sind mehr als nur sauer, denn die Message von Brasilien war nach dem Zwischenfall von Mexiko klar. Auch heute haben wir betont, dass man ans Team denken muss, wenn man gegeneinander kämpft, und das ist nun das Ergebnis! Das ist für uns alle unglaublich frustrierend.»

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