352 Überholmanöver gab es im Rennen auf dem Las Vegas Strip Circuit, und entsprechend viel Action bekamen die Zuschauer an der Strecke und zuhause vor den Fernsehschirmen zu sehen. Das Schöne war, dass auch an der Spitze konstant gekämpft wurde. Mehr als 30 Mal gab es einen Wechsel an der Spitze, doch am Ende siegte der Fahrer, der auch von der Pole ins Rennen gestartet war.

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Max Verstappen zeigte vor der Leuchtreklamen-Kulisse der Spielermetropole wieder einmal, warum er zu den Besten des Sports gezählt werden muss. Der Niederländer behielt die Nerven und liess sich nicht in einen Fehler zwingen. Am Ende wurde er mit dem 75. GP-Sieg seiner Karriere für seinen Einsatz belohnt. Und der Sieger erntete auch ein dickes Lob vom eigenen Chef.

Red Bull Racing-Teamoberhaupt Laurent Mekies schwärmte beim Kollegen Chris Medland von «F1TV»: «Ich weiss ehrlich gesagt auch nicht wirklich, wie er das geschafft hat. Das waren 50 perfekte Runden, ich weiss nicht, wie oft er sich verteidigt und dann die Führung zurückerobert hat. Er blieb fehlerfrei, war millimetergenau und hat einfach eine atemberaubende Show gezeigt.»

Mekies weiss: Wenns knifflig wird, wächst Verstappen über sich hinaus

«Wir wussten, dass es auf dieser Strecke sehr aufs Energie-Management ankommen würde, und wir haben im Qualifying gesehen, wie gross der Windschatten-Effekt hier ist. Aber ich glaube, keiner konnte vorhersehen, dass es im Rennen mehrere Überholmanöver pro Runde geben würde – und das in jeder Rennrunde. Das hat alle 22 Fahrer und elf Teams vor eine neue Herausforderung gestellt, und alle mussten sich sehr schnell anpassen», weiss der Ingenieur.

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Nette Worte gab es deshalb nicht nur für den Sieger, sondern auch für die ganze Mannschaft und Verstappens Teamkollege Isack Hadjar, der lange an der Spitze mitfuhr, bevor er durch einen kaputten Frontflügel zurückgeworfen wurde. «Max, Isack und das ganze Team haben einen super Job gemacht. Wir sprechen nicht viel über Isack, aber er war auch bei der Musik, und zeitweise war er auch auf dem ersten und zweiten Platz unterwegs. Es ist schade, dass er dann zurückgeworfen wurde, wir müssen uns nun genauer anschauen, was da passiert ist, denn er hat wirklich auch ganze Arbeit geleistet, betonte Mekies.

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Für den Teamchef steht fest: «Jedes Mal, wenn es besonders knifflig wird, sei es durch das Wetter oder durch andere Bedingungen, weisst du, dass Max über sich hinauswachsen wird. Und das hat er diesmal wieder auf beachtliche Weise unter Beweis gestellt. Ich glaube, es wird noch ein paar Stunden dauern, bis wir das, was er heute gezeigt hat, wirklich verdaut haben.»