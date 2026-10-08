Ärger wegen versäumten Terminen: F1-Edelreservist bald ohne Führerschein?

Dass Paul Aron am Steuer eines Rennwagens überzeugt, ist längst nicht mehr bestritten. Zu viele Ingenieure und Mechaniker, die mit dem Edel-Tester zusammengearbeitet haben, sind von dessen Fähigkeiten überzeugt. Der Este bekam bisher denn auch viele Gelegenheiten, sein Können unter Testbedingungen zu beweisen.

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Erstmals rückte er 2024 beim Rookie-Test nach dem Abu Dhabi-Finale in einem Formel-1-Renner aus. Er tat dies für das Alpine-Team, bei dem er die Rolle des Ersatzfahrers erfüllt. Seitdem hat er mehr als 10.000 Erfahrungskilometer in verschiedenen Formel-1-Autos gesammelt. Insgesamt sechs verschiedene GP-Fahrzeuge hat er bereits bewegt: Den Alpine-Renault von 2023, 2024 und 2025, den Sauber-Ferrari von 2025 sowie den Audi von 2026 und den diesjährigen Alpine-Mercedes.

Formel-1-Reservist ohne Führerschein?

Auf der Strasse droht dem 22-Jährigen nun aber der Führerschein-Entzug, und das aus einem kuriosen Grund. Denn Aron hat offenbar mehrere Termine für die vorgeschriebene medizinische Untersuchung geschwänzt, die für den estnischen Militärdienst Voraussetzung ist. Dies berichtet die estnische Zeitung «Ohtuleht», die von sieben Vorladungen und Mahnungen schreibt, die Aron bereits ignoriert haben soll. Der Formel-1-Reservist hat wegen der Versäumnisse auch schon 1940 Euro an Strafgebühren hinblättern müssen.

Und weil er der Aufforderung mehrmals nicht nachkam, schaltete sich die estnische Verteidigungsbehörde ein, die den Fall vor Gericht brachte und beantragte, Arons Führerschein vorübergehend auszusetzen. Medienberichten zufolge wurde dem Antrag stattgegeben, ein Einspruch des Alpine-Ersatzfahrers blieb hingegen ohne Erfolg. Aron hat nun bis zum 13. November zeit, die medizinische Untersuchung über sich ergehen zu lassen. Seinem Anwalt zufolge will er diese vor Ablauf der neuesten Frist auch durchführen lassen. Die Untersuchung selbst ist Teil des Verfahrens, in dem es um seine militärische Tauglichkeit geht. Ob und wann er den Militärdienst antreten muss, steht noch nicht fest.

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