Wenn am 29. November auf dem Circuit Ricardo Tormo die Zielflagge fällt, endet in der MotoGP eine ereignisreiche Saison. Titelspannung wird Valencia in diesem Jahr nur noch in einer Kategorie bieten: Marc Marquez krönte sich bereits in Portimao zum MotoGP-Weltmeister, in der Moto3-WM holte sich Maximo Quiles die Nachwuchsfahrer-Krone. In der Moto2-Klasse streiten sich noch Manuel Gonzalez und Izan Guevara um den WM-Titel. Dennoch bleibt Zeit für einen Blick zurück auf ein MotoGP-Finale, das Geschichte schrieb.

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Titelentscheidung: Superstar vs. Underdog

2006 sah die Lage in der MotoGP völlig anders aus. Repsol-Honda-Pilot Nicky Hayden hatte nach elf von 17 Rennen 51 Punkte Vorsprung auf Valentino Rossi angehäuft, doch der Yamaha-Star holte Rennen um Rennen auf. In Estoril folgte der Schock: Repsol-Teamkollege Dani Pedrosa räumte Nicky Hayden in der fünften Runde ab. Rossi wurde Zweiter, unterlag Toni Elias um zwei Tausendstelsekunden und reiste mit acht Zählern Vorsprung nach Valencia.

Dort untermauerte Rossi seine Favoritenrolle mit der Pole-Position, verpatzte jedoch den Start und steckte im Mittelfeld fest. Hayden kämpfte sich derweil rasch auf Rang 2 vor. In der fünften Runde dann der Moment, der die WM entschied: Rossi verlor in einer langsamen Linkskurve das Vorderrad, rutschte ins Kiesbett und nahm das Rennen nur als 20. wieder auf. Ein Patzer, wie man ihn vom damals fünffachen Serienweltmeister kaum kannte.

Was folgte, war eine Aufholjagd ohne Happy End für die Fans von VR46. Rossi kämpfte sich bis auf Platz 13 vor, Hayden rollte als Dritter ins Ziel und krönte sich mit 252:247 Punkten zum Weltmeister. Bitter für den Italiener: Am Ende fehlten ihm exakt jene fünf Zähler, die ihm Elias im Fotofinish von Estoril abgenommen hatte. Auf der Auslaufrunde gratulierte Rossi dem Amerikaner, der hemmungslos weinte. Der konstantere Pilot gewann den Titel.

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Valentino Rossi warf den WM-Titel in den Kies Foto: Gold and Goose Photography Valentino Rossi warf den WM-Titel in den Kies © Gold and Goose Photography

Thema der Woche Marc Marquez bricht Rossi-Marke: Der WM-Titel, der ihm zu entgleiten schien 102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia. Weiterlesen TV-Programm Live Valencia: International Livestream MotoGP World Championship 27.11.2026 - 08:55

Ersatzfahrer Troy Bayliss überraschte mit MotoGP-Sieg

Im Schatten des Titeldramas schrieb ein anderer das eigentliche Märchen des Tages. Troy Bayliss, wenige Wochen zuvor auf Ducati zum zweiten Mal Superbike-Weltmeister geworden, ersetzte den verletzten Sete Gibernau im Ducati-Werksteam. Pikant: Ende 2004 hatte Ducati den Australier aus dem MotoGP-Team aussortiert, 2005 endete sein Honda-Jahr mit einer schweren Handgelenksverletzung: Eine GP-Rückkehr hatte niemand mehr auf der Rechnung.

Der damals 37-Jährige stellte die Desmosedici GP6 auf Anhieb als Zweiter neben Rossi in die erste Reihe und erwischte den perfekten Start. Bayliss bog als Erster in Kurve 1 ein und gab die Führung bis zur Zielflagge nicht mehr ab. Teamkollege Loris Capirossi, der für WM-Rang 3 den zweiten Platz brauchte, verzichtete auf einen ernsthaften Angriff. Nach 30 Runden betrug der Vorsprung 1,3 Sekunden. Es folgte der erste Ducati-Doppelsieg in der MotoGP-Ära.

Troy Bayliss war an jenem Tag nicht zu schlagen Foto: Gold & Goose Photography Troy Bayliss war an jenem Tag nicht zu schlagen © Gold & Goose Photography

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Für Bayliss blieb es sein erster und einziger Sieg in der Königsklasse, zugleich sein letzter Auftritt dort. Die Geschichte hatte sogar eine runde Klammer: 2002 hatte Bayliss die Prototyp-Desmosedici als einer der ersten testen dürfen, vier Jahre später gewann er mit ihr das letzte Rennen der 990er-Ära.

Hier schließt sich der Kreis zu 2026. Wie damals fährt die Königsklasse ihr letztes Rennen nach altem Reglement: 2006 wichen die 990er den 800ern, nun machen die 1000ccm-Motoren Platz für die 850er. Auch Michelin, auf dessen Reifen Hayden Weltmeister wurde, verabschiedet sich nach elf Jahren als Einheitsausrüster, ab 2027 liefert Pirelli. Vielleicht sorgt das letzte Rennen dieser Reglements-Ära für einen Helden, mit dem niemand rechnet.