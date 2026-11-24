Nach der Kollision mitten im Formel-1-Rennen von Las Vegas ist bei Ferrari der Streit um teaminternes Racing, einen möglichen Nummer-Eins-Fahrer im Team und ein nötiges Machtwort wieder entflammt. Charles Leclerc hatte in Vegas seinen Teamkollegen Lewis Hamilton erwischt, der drehte sich, fiel zurück. Schon zwei Rennen zuvor in Mexiko waren sich die beiden Ferrari-Piloten in die Quere gekommen.

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F1-Experten fordern seitdem immer wieder: Ferrari sollte Lewis Hamilton zur Nummer eins im Team machen. Unter anderem 1996er-Weltmeister Damon Hill sagte das zuletzt. Angesprochen darauf, sagte Hamilton nach dem Rennen: «Ich habe nie von ihnen verlangt, die Nummer eins zu sein. Das habe ich wirklich nicht.»

Lewis Hamilton lag vor Leclerc

Er merkt aber an, dass er zwischenzeitlich weit vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc lag und den inzwischen zum Weltmeister gekrönten Kimi Antonelli hätte angreifen können: «Es gab einen Zeitpunkt in der Saison, an dem ich 40 Punkte Vorsprung hatte, und zu diesem Zeitpunkt war der Kampf zwischen mir und Kimi, und ich war am nächsten an ihm dran. Ich war lange Zeit in dieser Saison Zweiter, und zu diesem Zeitpunkt brauchten wir Unterstützung, um sicherzustellen, dass wir Kimi schlagen konnten. Es gab einige Situationen in der Saison, in denen wir mit der nötigen Unterstützung Kimi hätten schlagen können, wie zum Beispiel in Zandvoort.» In den Niederlanden landeten am Ende die Mercedes auf Platz 2 und 3, Hamilton dahinter an Rang 4.

Doch Ferrari wollte sich nicht auf eine klare Nummer eins festlegen, ließ die beiden Fahrer gegeneinander fahren. Nun ist, zwei Rennen vor Ende der Saison, nur noch Lewis Hamilton im Fight um WM-Platz 2, Charles Leclerc kann rein rechnerisch nicht mehr über Rang 3 im WM-Klassement hinauskommen. Stattdessen muss Ferrari noch um die Vize-Konstrukteurs-WM zittern – und hat intern jede Menge Streit.

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Hamilton also weiterhin keine Nummer eins – ändert sich das nach dem erneuten teaminternen Zwischenfall in Las Vegas? Hamilton dürfte den Vegas-Zwischenfall zumindest für sich zu nutzen wissen, da der Schaden ja eh angerichtet ist. Der Brite betonte erneut: «Wir hätten nicht zusammenstoßen dürfen. So etwas darf einfach nie passieren. Ich habe dazu alles gesagt, was ich sagen konnte, und die Frage sollte jetzt an Ferrari gerichtet werden.» Wir sind gespannt auf die Antwort…