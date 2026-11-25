Marc Marquez sicherte sich am vergangenen Wochenende in Portimao vorzeitig den MotoGP-WM-Titel. Die Freude beim Spanier war riesengroß – es war sein zehnter Titel insgesamt. Nach einem schwierigen ersten Saisondrittel war der WM-Titel 2026 zunächst in weite Ferne gerückt. Nach dem Italien-GP in Mugello hatte MM93 in der Gesamtwertung bereits 102 Punkte Rückstand. Danach startete der 33-jährige Ausnahmekönner seine Aufholjagd.

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«Die fünfte Fahrer-Krone in Folge: Ducati schreibt ein weiteres historisches Kapitel in der MotoGP, und dass dies in unserem Jubiläumsjahr geschieht, erfüllt mich mit unermesslichem Stolz», fand Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna auf seinem LinkedIn-Account lobende Worte. «Jeder Weltmeistertitel ist einzigartig und erzählt seine eigene Geschichte. Man bleibt für immer mit jedem Fahrer verbunden, der ihn errungen hat und teilt eine großartige persönliche Erfahrung, die für immer in die Geschichte unseres Motorsports eingewoben ist. Doch der diesjährige Triumph hat eine besondere Bedeutung, da er entscheidende Stärken hervorhebt, die weit über die reine technische Überlegenheit hinausgehen, die wir in den vergangenen Saisons gezeigt haben. Tatsächlich mussten wir uns außerordentlich starken und schnellen Gegnern stellen; Konkurrenten, mit denen wir, alles in allem, auf Augenhöhe standen und uns Rundenrekorde sowie hart umkämpfte Siege lieferten. Meine aufrichtigsten Glückwünsche gelten ihnen dafür, dass sie die Messlatte so hochgelegt haben.»

«In diesem spannenden, hart umkämpften Duell machten andere entscheidende Faktoren den eigentlichen Unterschied aus: Werte, die ich zutiefst schätze und die diesem neuen Titel einen ganz besonderen Reiz verleihen», führte Dall’Igna weiter aus. «Diese Weltmeisterschaft gehört zu Recht unserem gesamten Team: Der Sieg ist unserer Fähigkeit zu verdanken, eine strapaziöse, die gesamte Saison umfassende Kampagne zu meistern. Neu durchzustarten, gemeinsam gegen Widrigkeiten anzukämpfen, uns neu zu formieren und hartnäckig zurückzukommen. Genau das war es: Dies war die Weltmeisterschaft mit dem größten Rückstand nach Mugello, einem gewaltigen Abstand von 100 Punkten; doch dieser Rückstand hat uns keine Sekunde lang aufgehalten, denn unser Glaube an den Titel hat nie nachgelassen. Es war die Entschlossenheit des gesamten Teams, die Standhaftigkeit jedes Einzelnen von uns, der alles für die Gruppe gegeben hat, wodurch das volle Potenzial aller Ducati-Frauen und -Männer entfaltet wurde – sowohl zu Hause als auch an der Rennstrecke. Ein Team, das ich vertreten darf und dem ich niemals genug danken kann.»

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Gigi will den Hersteller-Titel: «Werden bis zum letzten Moment kämpfen!»

Am Ende seiner Ausführungen kam Gigi auf Weltmeister Marc Marquez zurück. «Nun lasst uns den Champion und seinen zehnten Weltmeistertitel feiern – wahrlich unglaubliche Zahlen. Marc hat gewonnen – ein wiederauferstandenes Phänomen, das es verstand, seine Spuren zu hinterlassen, selbst wenn er auf der Strecke nicht der Schnellste war», so der italienische Ingenieur. «Er wusste, wie er sein Tempo einteilen und sich in den kniffligsten Rennen verhalten musste, um dann jene zu dominieren, in denen er die Oberhand hatte. Mental, technisch und strategisch grenzt er an Perfektion: Er hat sich weiterentwickelt und ein vorbildliches Maß an Rennreife erreicht. Er weiß, was zu tun ist und wann; er nutzt jede Gelegenheit, optimiert und holt das Allerbeste aus jeder Situation heraus: Mit anderen Worten: Er hat einfach diesen zusätzlichen Gang. Und ja, nicht zuletzt waren auch unsere Entscheidung, ihn an Bord zu holen, und seine unerschütterliche Entschlossenheit, zu Ducati zu wechseln, ausschlaggebend: Der Grund dafür wurde in diesem Jahr noch deutlicher.»

Ein Titel wird beim MotoGP-Saisonfinale in Valencia noch vergeben: Die prestigeträchtige Hersteller-WM ist noch nicht entschieden. Aprilia liegt vor dem letzten Event in Spanien neun Punkte vor Ducati. «Es ist noch nicht vorbei: Jetzt richten sich maximales Engagement und Fokus auf den entscheidenden, noch offenen Konstrukteurs-Titel: Egal, was passiert, wir werden bis zum allerletzten Moment kämpfen», blickte Gigi Dall’Igna voraus.