Über lange Strecken des Rennens von Las Vegas kämpfte George Russell tapfer um die Führung und damit um den Sieg. Doch der Brite aus dem Mercedes-Team leistete sich in der Schlussphase einen kostspieligen Fehler, der ihn zurückwarf. Am Ende musste er mit Platz 9 Vorlieb nehmen. Auch sein Teamkollege Kimi Antonelli, der die Rolle des ersten Verfolgers von Leader Max Verstappen übernahm, blieb nicht fehlerfrei. Er vertat sich bei der Vorbereitung auf den letzten Angriff auf den späteren Sieger und fiel auf den vierten Platz zurück. Somit stand keiner der beiden Sternfahrer auf dem Podest.

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Die Enttäuschung stand der Mercedes-Mannschaft ins Gesicht geschrieben. Und auch rückblickend macht Toto Wolff kein Geheimnis um die Gefühlslage nach dem drittletzten Kräftemessen der aktuellen Formel-1-Saison. Umso grösser ist seine Freude, dass es in dieser Woche in Katar gleich weitergeht. Der Teamchef weiss: «Der beste Weg, ein enttäuschendes Ergebnis hinter sich zu lassen, ist, direkt wieder auf die Strecke zu gehen.»

Trotz Enttäuschung: Mercedes verlässt Las Vegas mit neuem Selbstvertrauen

Und der Wiener tröstete sich: «In Las Vegas lief es zwar nicht wie gewünscht, aber wir haben fast das ganze Rennen hindurch ganz vorne mitgekämpft – das gibt uns Selbstvertrauen. Es gab die ganze Zeit Action und jede Menge Drama. Es war ein grossartiges Spektakel für die Fans und hat einmal mehr gezeigt, welche Show die F1 bieten kann – besonders in Las Vegas, einem verrückten Ort mit einem verrückten Rennen!»

Wolff weiss, dass nun eine weitere knifflige Aufgabe auf seine Mannschaft wartet: «Katar wird allerdings eine völlig andere Herausforderung. Der Lusail Circuit ist gnadenlos: Schnelle Kurven, aggressive Randsteine und hohe Temperaturen verlangen den Autos und Fahrern alles ab. Hinzu kommt der limitierte Einsatz für die Reifen, es wird also jede Menge zu managen geben.»

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«Der Konkurrenzkampf an der Spitze ist extrem hart und niemand kann es sich leisten, auch nur ein bisschen Potenzial liegen zu lassen. Wir wissen, dass wir die Performance haben, um vorne mitzumischen. Jetzt müssen wir das Wochenende sauber hinbekommen und sicherstellen, dass wir Katar mit mehr Punkten verlassen als Las Vegas», betont der 54-Jährige.