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Ticker zur «Madring»-Quali: So fuhr Lando Norris auf die Überraschungs-Pole

Formel-1-Premiere auf dem «Madring»! Das erste Qualifying auf der neuen Strecke für den Spanien-GP konnte Lando Norris überraschend für sich entscheiden. Wie er Kimi Antonelli ausstach.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Die Steilkurve Monumental auf dem Madring
Die Steilkurve Monumental auf dem Madring
Foto: XPB
Die Steilkurve Monumental auf dem Madring
© XPB

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An diesem Wochenende fährt die Formel 1 erstmals auf dem «Madring» im Nordosten der spanischen Hauptstadt Madrid. In den ersten Trainings am Freitag hatte Mercedes die Nase vorn (Russell im FP1, Antonelli im FP2), knapp gefolgt von Ferrari. Im FP3 am Samstagmittag schob sich Kimi Antonelli spät an die Spitze, nachdem Leclerc lange Leader gewesen war. McLaren war im Training durchwachsen.

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Im Qualifying dann die große Überraschung! Lando Norris schnappte sich die Pole vor WM-Leader Kimi Antonelli. Hier finden Sie den Ticker zum Nachlesen:

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