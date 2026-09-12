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MotoGP-Sprint Misano: Valentino Rossis Prognose passte – Marc Marquez siegt

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (Ducati) hat in Misano am Samstagnachmittag den 21. Sprintsieg seiner Karriere erobert. Die italienischen Fans jubelten über Platz 2 von Aprilia-Ass Marco Bezzecchi.

MotoGP

Marc Marquez vor Marco Bezzecchi
Marc Marquez vor Marco Bezzecchi
Foto: gold & goose
Marc Marquez vor Marco Bezzecchi
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Vier Sprints hat Marco Bezzecchi in seiner Karriere gewonnen, aber noch keinen in dieser Saison. Von Startplatz 1, mit einer Rekordrunde im Qualifying, hatte der Italiener beste Voraussetzungen, neben ihm standen am Samstagnachmittag Weltmeister Marc Marquez und Youngster Fermin Aldeguer in der ersten Reihe, beide auf Ducati.

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MotoGP-Ikone Valentino Rossi meinte vor dem Rennen, dass Bezzecchi und Marc Marquez der Konkurrenz bezüglich Speed und Pace einen Schritt voraus wären – er sollte Recht behalten.

Als die Ampeln ausgingen und die Fahrer zur ersten Kurve sprinteten, war es Marc Marquez, der die Führung vor Bezzecchi und Aldeguer übernahm, es folgten Fabio Di Giannantonio (Ducati), WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) und Pedro Acosta (Red Bull KTM) in den Top-6.

Im Artikel erwähnt

Aldeguer fiel in der ersten Runde bis auf den sechsten Platz zurück. Auch Franco Morbidelli hatte den Rückwärtsgang drin, während es für Honda-Youngster Diogo Moreira um fünf Plätze bis auf Position 10 nach vorne ging.

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Nach drei Runden lagen Marc Marquez, Bezzecchi, «Diggia» und Martin innerhalb einer Sekunde an der Spitze des Feldes, dahinter war bereits eine Lücke zu den Verfolgern aufgegangen. Fabio Quartararo, im Qualifying als 13. mit Abstand Bester aus dem Yamaha-Quartett, stürzte beim Angriff auf den elftplatzierten Moreira.

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Die Top-3 setzten sich bald ab

Bezzecchi hatte Marc Marquez nichts entgegenzusetzen, dasselbe galt für die Verfolger des Italieners aus dem Aprilia-Werksteam. Während diese beiden mit Respektabstand vorne ihre Runden drehten, tobte die Unterhaltung für die bereits zahlreichen Fans auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli dahinter.

Diggia, Martin und Alex Marquez stritten um Position 3. Es dauerte bis zur Hälfte der 13-Runden-Distanz, dass Martin an Diggia vorbeikam. Zu diesem Zeitpunkt begann Bezzecchi seine Aufholjagd zu Marc Marquez und konnte seinen Rückstand von 1,2 sec Runde für Runde um Zehntelsekunden verringern. Näher als bis auf eine halbe Sekunde kam «Bez» aber nie an den Weltmeister heran, beim Fallen der schwarz-weiß-karierten Flagge lag Marc wieder 1,068 sec voraus.

Während Marc Marquez den 21. Sprintsieg seiner Karriere feierte und dafür eine Goldmedaille umgehängt bekam, heimsten Bezzecchi und Martin Silber und Bronze ein. Ebenfalls in den Punkterängen der Top-9: 4. Di Giannantonio, 5. Alex Marquez, 6. Acosta, 7. Raul Fernandez, 8. Aldeguer, 9. Luca Marini.

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Willkommen zum Rennwochenende in Misano
Willkommen zum Rennwochenende in Misano
Foto: Gold & Goose
Johann Zarco
Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Streckenposten
Streckenposten
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
Toprak Razgatlioglu
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Jack Miller
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Foto: Gold & Goose
Alex Márquez führt das Feld an
Alex Márquez führt das Feld an
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Luca Marini
Das Bike von Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
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Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
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Joan Mir
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Foto: Gold & Goose
Fabio di Giannantonio
Fabio di Giannantonio
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Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Pol Espargaró
Pol Espargaró
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Qualifying - Marc Márquez, Marco Bezzecchi & Fermin Aldeguer
Qualifying - Marc Márquez, Marco Bezzecchi & Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Sprint - Marco Bezzecchi, Marc Márquez & Jorge Martin
Sprint - Marco Bezzecchi, Marc Márquez & Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Misano
© Gold & Goose

Schlappe für Bagnaia und das Yamaha-Quartett

Pecco Bagnaia beendete das Rennen auf dem enttäuschenden 13. Platz, Rossi bezeichnete dessen Situation bei Ducati Lenovo und das fehlende Gefühl auf der Bremse und am Kurveneingang als «sehr schwierig».

Yamaha erlebte erneut eine Schlappe sondergleichen: Hinter Jack Miller, Toprak Razgatlioglu und Alex Rins auf den Rängen 17 bis 19, und mit über 20 sec Rückstand, platzierte sich nur noch Honda-Werksfahrer Joan Mir.

Marc Marquez verringerte seinen Rückstand in der Gesamtwertung gegenüber Martin um fünf Punkte und liegt nun nur noch 14 hinter dem WM-Leader. Bezzecchi auf Platz 3 fehlen 22 Zähler zur Gesamtführung.

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Pos

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Team

Start Nr

01

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

02

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

03

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

05

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

06

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

07

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

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Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

21

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Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

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