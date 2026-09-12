MotoGP-Sprint Misano: Valentino Rossis Prognose passte – Marc Marquez siegt

Vier Sprints hat Marco Bezzecchi in seiner Karriere gewonnen, aber noch keinen in dieser Saison. Von Startplatz 1, mit einer Rekordrunde im Qualifying , hatte der Italiener beste Voraussetzungen, neben ihm standen am Samstagnachmittag Weltmeister Marc Marquez und Youngster Fermin Aldeguer in der ersten Reihe, beide auf Ducati.

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MotoGP-Ikone Valentino Rossi meinte vor dem Rennen, dass Bezzecchi und Marc Marquez der Konkurrenz bezüglich Speed und Pace einen Schritt voraus wären – er sollte Recht behalten.

Als die Ampeln ausgingen und die Fahrer zur ersten Kurve sprinteten, war es Marc Marquez, der die Führung vor Bezzecchi und Aldeguer übernahm, es folgten Fabio Di Giannantonio (Ducati), WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) und Pedro Acosta (Red Bull KTM) in den Top-6.

Aldeguer fiel in der ersten Runde bis auf den sechsten Platz zurück. Auch Franco Morbidelli hatte den Rückwärtsgang drin, während es für Honda-Youngster Diogo Moreira um fünf Plätze bis auf Position 10 nach vorne ging.

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Nach drei Runden lagen Marc Marquez, Bezzecchi, «Diggia» und Martin innerhalb einer Sekunde an der Spitze des Feldes, dahinter war bereits eine Lücke zu den Verfolgern aufgegangen. Fabio Quartararo, im Qualifying als 13. mit Abstand Bester aus dem Yamaha-Quartett, stürzte beim Angriff auf den elftplatzierten Moreira.

Die Top-3 setzten sich bald ab

Bezzecchi hatte Marc Marquez nichts entgegenzusetzen, dasselbe galt für die Verfolger des Italieners aus dem Aprilia-Werksteam. Während diese beiden mit Respektabstand vorne ihre Runden drehten, tobte die Unterhaltung für die bereits zahlreichen Fans auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli dahinter.

Diggia, Martin und Alex Marquez stritten um Position 3. Es dauerte bis zur Hälfte der 13-Runden-Distanz, dass Martin an Diggia vorbeikam. Zu diesem Zeitpunkt begann Bezzecchi seine Aufholjagd zu Marc Marquez und konnte seinen Rückstand von 1,2 sec Runde für Runde um Zehntelsekunden verringern. Näher als bis auf eine halbe Sekunde kam «Bez» aber nie an den Weltmeister heran, beim Fallen der schwarz-weiß-karierten Flagge lag Marc wieder 1,068 sec voraus.

Während Marc Marquez den 21. Sprintsieg seiner Karriere feierte und dafür eine Goldmedaille umgehängt bekam, heimsten Bezzecchi und Martin Silber und Bronze ein. Ebenfalls in den Punkterängen der Top-9: 4. Di Giannantonio, 5. Alex Marquez, 6. Acosta, 7. Raul Fernandez, 8. Aldeguer, 9. Luca Marini.

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Schlappe für Bagnaia und das Yamaha-Quartett

Pecco Bagnaia beendete das Rennen auf dem enttäuschenden 13. Platz, Rossi bezeichnete dessen Situation bei Ducati Lenovo und das fehlende Gefühl auf der Bremse und am Kurveneingang als «sehr schwierig».

Yamaha erlebte erneut eine Schlappe sondergleichen: Hinter Jack Miller, Toprak Razgatlioglu und Alex Rins auf den Rängen 17 bis 19, und mit über 20 sec Rückstand, platzierte sich nur noch Honda-Werksfahrer Joan Mir.

Marc Marquez verringerte seinen Rückstand in der Gesamtwertung gegenüber Martin um fünf Punkte und liegt nun nur noch 14 hinter dem WM-Leader. Bezzecchi auf Platz 3 fehlen 22 Zähler zur Gesamtführung.

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