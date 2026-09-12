Ford auf Pole-Position bei den Suzuka 1000km
Ford wird die Suzuka 1000km der Intercontinental GT Challenge vom besten Startplatz aufnehmen. Mercedes-AMG verliert Pole durch Strafe.
Christopher Mies, Dennis Olsen und Frédéric Vervisch stehen auf der Pole-Position für die Suzuka 1000km. Im Miedecke Motorsport by Team MPC sicherten sie sich die Pole-Position für den vierten Saisonlauf der Intercontinental GT Challenge. Dabei profitiert das Team von einer Strafe gegen das Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing, welcher ursprünglich sich die Pole-Position sicherte, aber nach einem Verstoß im Training drei Positionen zurückgestellt wird.
Seita Nonaka, Takuro Shinohara und Tadasuke Makino werden im Ponos Racing Ferrari vom zweiten Startplatz antreten.
Ayhancan Güven, Alessandro Ghiretti und Dorian Boccolacci starten im Absolute Racing Porsche 911 GT3 R vom dritten Rang.
Ergebnis Suzuka 1000km Qualifying (Top 10):
Luca Stolz/Maxime Martin/Kakunoshin Ohta – Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing – Mercedes-AMG GT3
Christopher Mies/Dennis Olsen/Frédéric Vervisch – Miedecke Motorsport by Team MPC – Ford Mustang GT3
Seita Nonaka/Takuro Shinohara/Tadasuke Makino – Ponos Racing – Ferrari 296 GT3
Ayhancan Güven/Alessandro Ghiretti/Dorian Boccolacci – Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R
Alessio Picariello/Laurin Heinrich/Julien Andlauer – AO by Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R
Cunfan Ruan/Maxime Oosten/Max Hesse – Team KRC – BMW M4 GT3
Anthony McIntosh/Parker Thompson/Dan Harper – WRT – BMW M4 GT3
Mikael Grenier/Kenny Habul/Philip Ellis – 75 Express – Mercedes-AMG GT3
Katsumasa Chiyo/Kazuki Hiramine/Atshushi Miyake – Team 5zigen – Nissan GT-R GT3
Alex Sims/Scott McLaughlin/Nick Catsburg – Johor Motorsports Racing – Corvette Z06 GT3.R
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