Moto3-Quali Misano: Deutsches Intact-Team jubelt über Almansas Pole

Im Zeittraining am Freitag landete David Almansa aus dem KTM-Team Liqui Moly Dynavolt Intact GP mit 1:40,767 min auf Platz 1, der Australier Joel Kelso (GRYD Honda) verlor als Zweiter bereits 4/10 sec, WM-Leader Maximo Quiles (CF Moto Aspar) als Dritter sogar über eine halbe Sekunde.

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Aus dem 15-minütigen Qualifying 1 schafften am Samstagmittag der WM-Zweite Alvaro Carpe, Ryusei Yamanaka, Hakim Danish und Jesus Rios den Aufstieg ins Q2, wo sie auf die Top-14 aus dem Zeittraining trafen. Carpes Bestzeit 1:41,519 min lag nach nächtlichem Regen, der den gesamten Reifenabrief des Vortags wegwusch, weit über dem Rundenrekord von David Alonso aus dem Jahr 2024 (1:40,184 min). Der Österreicher Leo Rammerstorfer (SIC58 Honda) qualifizierte sich im 26-Mann-Feld für Startplatz 23.

Im Qualifying 2 sorgte nach zwei Runden Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) mit 1:41,548 min für die erste erwähnenswerte Bestzeit und lag damit einen Wimpernschlag vor Markenkollege Brian Uriarte.

In den letzten fünf Minuten purzelten die Zeiten: Almansa übernahm mit 1:40,862 min die Führung und steigerte sich in der nächsten Runde auf 1:40,716 min – bis dahin die beste Zeit des Wochenendes. In seiner dritten Runde in diesem Stint steigerte sich der Spanier noch einmal und eroberte mit 1:40,612 min zum sechsten Mal in dieser Saison Grid-Position 1. Die erste Startreihe komplettieren Uriarte und Kelso mit 0,217 und 0,397 sec Rückstand, was die überragende Geschwindigkeit von Almansa unterstreicht.

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Die zweite Startreihe bilden Perrone, Quiles und Matteo Bertelle, in Reihe 3 stehen Casey O’Gorman, Rico Salmela und Carpe. In den Top-10 sehen wir acht KTM-Fahrer, nur Kelso (3.) und O’Gorman (7.) steuern eine Honda.