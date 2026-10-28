Racing Bulls: Red Bull-Talent Nikola Tsolov übernimmt das Steuer von Lawson

Ob und wie seine Formel-1-Karriere nach der laufende Saison weitergeht, weiss Liam Lawson noch nicht. Der Neuseeländer kämpft bekanntermassen um sein Cockpit beim Red Bull-Nachwuchsteam Visa Cash App Racing Bulls. Dabei zeigt er in diesem Jahr eine starke Leistung. 63 seiner bisher gesammelten 77 WM-Punkte holte der 24-Jährige im Racing Bulls-Renner, damit war er deutlich erfolgreicher als sein Rookie-Teamkollege Arvid Lindblad, der auf 38 WM-Zähler kommt.

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In Austin kreuzte Lawson die Ziellinie als Neunter und erntete nette Worte von Teamchef Alan Permane. Am Funk lobte der 59-jährige Brite seinen Schützling: «Sehr gut gemacht, überragend! Das war ein perfektes Wochenende!»

Dennoch wird Liam Lawson seinen GP-Renner beim anstehenden Rennwochenende in Mexiko-Stadt in fremde Hände geben müssen. Ausgerechnet Nikola Tsolov wird das erste freie Training im GP-Auto von Lawson bestreiten – also jener Fahrer, der ihm das Cockpit für 2027 streitig machen könnte.

Wichtiger Meilenstein für Nikola Tsolov

Tsolov wird damit zum ersten Mal im Rahmen eines GP-Wochenendes im Formel-1-Renner Gas geben. Seine ersten Erfahrungskilometer in einem GP-Renner sammelte der Bulgare, der aktuell in der Formel 2 antritt und zwei Rennwochenenden vor dem Saisonende den zweiten Gesamtrang belegt, Ende August. Beim Testeinsatz auf dem Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari in Imola war er im VCARB 02 von 2025 unterwegs und legte 690 Testkilometer zurück.

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Zu seinem anstehenden Einsatz in Mexiko sagt der Teenager: «Ein grosses Dankeschön an VCARB, dass sie mir diese Chance in Mexiko bieten. Nach meinem Test mit dem Team in Imola im August freue ich mich darauf, diesen nächsten Schritt zu gehen, auf diesen Erfahrungen aufzubauen und mehr über das Auto und die aktuellen Vorschriften zu lernen. Ich werde mich darauf konzentrieren, das Beste aus diesem Training herauszuholen, eng mit dem Team zusammenzuarbeiten und nützliches Feedback zu geben.»

Permane bezeichnet den Einsatz als wichtigen Schritt in der Entwicklung von Tsolov. «Dies spiegelt auch unser Engagement wider, aufstrebende Talente zu fördern und unseren Nachwuchsfahrern wertvolle Zeit auf der Strecke und die Unterstützung zu bieten, die sie brauchen, um Neues zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Da wir bereits in Imola mit Nikola zusammengearbeitet haben, freuen wir uns darauf zu sehen, wie er in Mexiko auf den bisherigen Erfahrungen aufbauen und mit seinem Feedback unsere Vorbereitung auf das Rennen unterstützen wird.»