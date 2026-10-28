Max Verstappen weiss: Das macht das F1-Rennen in Mexiko besonders knifflig

Obwohl Max Verstappen beim diesjährigen GP auf dem Circuit of the Americas den 137. GP-Podestplatz seiner Formel-1-Karriere erringen konnte, hatte er nach dem Fallen der Zielflagge eine ganze Liste von Beschwerden. Der ehrgeizige Red Bull Racing-Pilot sprach über den fehlenden Speed, bemängelte die Reifenstrategie und die Boxenstopps und sprach über die Funktionsweise seines Motors.

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Auch rückblickend hält der vierfache Champion fest: «Das Rennen in Austin war schwieriger als erwartet.» Im gleichen Atemzug fügt er versöhnlich an: «Aber wir müssen das Positive mitnehmen, da wir es trotz allem geschafft haben, einen Podestplatz zu erobern.»

Max Verstappen: Darauf müssen die Ingenieure in Mexiko achten

Mit Blick auf das nächste Kräftemessen in Mexiko, das schon in dieser Woche ansteht, erklärt der 73-fache GP-Sieger: «Da herrschen ganz andere Bedingungen als in Austin, deshalb ist es kaum vorhersehbar, wie wir uns da schlagen werden. Es gibt einige Aspekte, die wir erst noch verstehen müssen, und das Team hat alles gegeben, damit wir das auch tun. Ich hoffe, dass wir etwas konkurrenzfähiger sein können.»

Einfach wird das aber nicht, wie Verstappen weiss: «Hier zu fahren kann aufgrund der Höhenlage und der Überhitzungsprobleme ziemlich knifflig sein, deshalb müssen wir sicherstellen, dass die Kühlung stimmt und das Auto im richtigen Arbeitsfenster liegt.» Seiner Vorfreude tut das aber keinen Abbruch: «Die Fans hier sind immer so leidenschaftlich, was schön zu sehen ist, und es wird sicherlich ein interessantes Rennen werden.»

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