Meist aus dem Archiv unserer Foto-Partner XPB und Grand Prix Photo stellen wir jede Woche ab Dienstag ein kleines Stück Motorsport-Historie vor. Sagen Sie uns, wer zu erkennen ist (Beispiel: Jo Siffert, Monza, 1970) und rätseln Sie um die Ehre mit – zu gewinnen gibt es nichts. Schicken Sie Ihre Lösung an: mathias.brunner@speedweek.com. Einsendeschluss ist Sonntag der laufenden Woche, um 24.00 Uhr.

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Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren. Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen sind ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die im Rahmen des Rätsels übermittelten Daten werden ausschliesslich zur Durchführung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Ein Wegweiser fürs neue Rätsel: Daumen hoch für diesen Fahrer, alles okay mit dem Auto, Daumen runter für diesen Grand Prix.

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Unsere Vorgabe beim letzten Mal lautete: Diese Szene spielte sich am Schauplatz eines Rennens an, das als Grand Prix bezeichnet wurde, jedoch nicht zur Formel-1-WM gehörte. Das Bild wurde aufgenommen während des Trainings zum Questor Grand Prix 1971, Graham Hill sitzt in seinem Brabham BT34, links am Auto zu sehen der damalige Brabham-Konstrukteur Ron Tauranac – das T aus der Rennwagenbezeichnung BT, das B stand natürlich für Brabham.

Graham Hill im Training zum Questor Grand Prix 1971 in Kalifornien Foto: Grand Prix Photo Graham Hill im Training zum Questor Grand Prix 1971 in Kalifornien © Grand Prix Photo

Gut, wir müssen einen Moment über dieses Auto sprechen. Brabham, ein klingender Name im GP-Sport, gegründet von Sir Jack Brabham. Designer Ron Tauranac wollte zur GP-Saison 1971 etwas völlig Neues machen und geriet dabei auf den Holzweg: Das Modell BT34, mit dem sich unter Anderen Weltmeister Graham Hill abmühte, hatte seinen Spitznamen Hummerklaue bald weg, Einige fanden auch, der Wagen sähe aus wie ein Walross. Die Kühler an der Seite und ein viel zu hoch angeordneter Flügel dazwischen waren nicht unbedingt Vorbild aerodynamischer Effizienz, von der Ästhetik ganz zu schweigen. Die grün-gelbe Lackierung war keine Hilfe.

Zum Questor Grand Prix: In den 60er und 70er Jahren waren Formel-1-Rennen ohne WM-Status nichts Seltenes, aber dieses Rennen hier ging noch einen Schritt weiter – das Feld war eine Mischung aus Formel-1-Rennwagen und Formel-5000-Autos.

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Die Pistenbesitzer fanden, zur Werbung für den kalifornischen Ontario Motor Speedway sei ein solches Rennen genau das Richtige (Questor hiess die Investorengruppe hinter dem Bau des Ovals).

Die Probleme fingen schon früh an: Die Tanks von F5000-Boliden waren zu klein für eine vernünftige Renndistanz, also wurden zwei Läufe zu je 32 Runden gefahren. Dies auf einer Mischung aus Oval-Teil und Innenbereich, so wie etwa in Daytona fürs Sportwagenrennen oder in Indy für die Formel 1.

Formel-1-Champion Jackie Stewart startete zu Lauf 1 von Pole-Position mit seinem Tyrrell, am Ende hatte aber Ferrari-Fahrer Mario Andretti die Nase vorn. Andretti vor Stewart hiess auch die Reihenfolge in Lauf 2. Damit gewann Mario Andretti das Gesamtklassement. Bester F5000-Fahrer: Der bei uns so gut wie unbekannte Ron Grable.

Der Sieg von Andretti war keine Selbstverständlichkeit: Der in Italien geborene und nach Amerika ausgewanderte Andretti zerlegte im Training den Wagen, Chefmechaniker Giulio Borsari und ein US-amerikanischer Schweisser machten den Wagen wieder fit. Dafür wurde Borsari ausgezeichnet als «Mechaniker des Rennens».

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Im riesigen Oval verloren sich 55.000 Zuschauer auf den Tribünen, das Rennen machte 110.000 Dollar Verlust, der Ontario Motor Speedway geriet schnell in finanzielle Schräglage, wechselte mehrfach den Besitzer und erhielt 1981 Besuch von den Abrissbirnen. Der neue Besitzer, die Immobilientochter des Öl- und Gaskonzerns Chevron, wollte mit dem Land Gewinnbringenderes anstellen.