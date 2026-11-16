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Adrian Fernandez: Wie er Weltmeister Maximo Quiles in Katar bezwang

Von Startplatz 6 fuhr Adrian Fernandez beim Moto3-Rennen in Katar auf Rang 2. Sieger David Almansa blieb außer Reichweite. Im Duell mit Maximo Quiles nutzte der Honda-Pilot seine Chance.

Moto3

Adrian Fernandez brachte Honda aufs Podium
Adrian Fernandez brachte Honda aufs Podium
Foto: Gold & Goose
Adrian Fernandez brachte Honda aufs Podium
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Adrian Fernandez machte beim Moto3-Rennen in Katar von Beginn an Druck. Der Leopard-Honda-Pilot war von Startplatz 6 ins Rennen gegangen und arbeitete sich bereits in der ersten Runde nach vorn. Während sich Intact-Pilot David Almansa früh absetzte, wurde in der Verfolgergruppe hart um die Podestplätze gekämpft. Fernandez setzte sich schließlich knapp gegen den neuen Weltmeister Maximo Quiles durch und kam 2,516 Sekunden hinter Almansa als Zweiter ins Ziel.

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Quiles lag lange vor Fernandez, der im direkten Duell beobachtete, wo der KTM-Pilot besonders stark war. Für den Honda-Piloten war das Duell auch ein Vergleich zweier Motorräder: Quiles konnte auf der KTM in Kurve 1 eine ganz andere Linie fahren als Fernandez. «Wir fuhren unterschiedliche Linien. In der ersten Kurve war Maximo richtig schnell», erklärte der Spanier.

Fernandez erneut bester Honda-Pilot

Fernandez hielt sich an die Linien, die auf seiner Honda für ihn funktionierten. Für das Ergebnis lobte er auch die Arbeit in der Box: «Das Team hat viel am Motorrad gearbeitet, damit wir gegen die KTMs kämpfen können.»

Im Artikel erwähnt

Eine Chance auf den Sieg sah Fernandez im weiteren Rennverlauf kaum noch. Almansa hielt das Tempo an der Spitze hoch, während sich Fernandez und Quiles um Platz 2 duellierten. «Almansa fuhr ein sehr gutes Rennen und hat ordentlich Druck gemacht. Ich konnte ihn nicht einholen», sagte Fernandez. Als er merkte, dass er die Lücke zum Führenden nicht schließen konnte, richtete er seine Aufmerksamkeit auf den Kampf ums Podium.

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Den Moment, in dem er gegen Quiles noch einmal zulegen konnte, erkannte Fernandez an einem Beinahe-Sturz seines Rivalen. «Als ich sah, dass Maximo beinahe stürzte, habe ich noch ein bisschen mehr gepusht. Am Ende konnte ich mir Platz 2 sichern», schilderte der Leopard-Pilot, der vor dem WM-Endspurt in Portimao und Valencia auf Rang 5 der Fahrerwertung liegt und damit bester Honda-Pilot ist.

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01

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David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

16

33:09,479

2:03,249

25

02

31

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Leopard Racing

16

+2,516

2:03,641

20

03

28

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

Maximo Quiles

CFMOTO Aspar Team

16

+2,585

2:03,723

16

04

9

Veda Pratama

Honda Team Asia

Veda Pratama

Honda Team Asia

16

+5,653

2:03,660

13

05

83

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

16

+5,700

2:03,473

11

06

66

Joel Kelso

GRYD Racing

Joel Kelso

GRYD Racing

16

+5,954

2:03,623

10

07

13

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

Hakim Danish

FRINSA - MT Helmets - MSI

16

+7,315

2:03,683

9

08

64

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Muñoz

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

16

+11,381

2:03,547

8

09

6

Ryusei Yamanaka

FRINSA - MT Helmets - MSI

Ryusei Yamanaka

FRINSA - MT Helmets - MSI

16

+11,428

2:03,871

7

10

19

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Scott Ogden

CIP Green Power

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