Adrian Fernandez: Wie er Weltmeister Maximo Quiles in Katar bezwang

Adrian Fernandez machte beim Moto3-Rennen in Katar von Beginn an Druck. Der Leopard-Honda-Pilot war von Startplatz 6 ins Rennen gegangen und arbeitete sich bereits in der ersten Runde nach vorn. Während sich Intact-Pilot David Almansa früh absetzte, wurde in der Verfolgergruppe hart um die Podestplätze gekämpft. Fernandez setzte sich schließlich knapp gegen den neuen Weltmeister Maximo Quiles durch und kam 2,516 Sekunden hinter Almansa als Zweiter ins Ziel.

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Quiles lag lange vor Fernandez, der im direkten Duell beobachtete, wo der KTM-Pilot besonders stark war. Für den Honda-Piloten war das Duell auch ein Vergleich zweier Motorräder: Quiles konnte auf der KTM in Kurve 1 eine ganz andere Linie fahren als Fernandez. «Wir fuhren unterschiedliche Linien. In der ersten Kurve war Maximo richtig schnell», erklärte der Spanier.

Fernandez erneut bester Honda-Pilot

Fernandez hielt sich an die Linien, die auf seiner Honda für ihn funktionierten. Für das Ergebnis lobte er auch die Arbeit in der Box: «Das Team hat viel am Motorrad gearbeitet, damit wir gegen die KTMs kämpfen können.»

Eine Chance auf den Sieg sah Fernandez im weiteren Rennverlauf kaum noch. Almansa hielt das Tempo an der Spitze hoch, während sich Fernandez und Quiles um Platz 2 duellierten. «Almansa fuhr ein sehr gutes Rennen und hat ordentlich Druck gemacht. Ich konnte ihn nicht einholen», sagte Fernandez. Als er merkte, dass er die Lücke zum Führenden nicht schließen konnte, richtete er seine Aufmerksamkeit auf den Kampf ums Podium.

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Den Moment, in dem er gegen Quiles noch einmal zulegen konnte, erkannte Fernandez an einem Beinahe-Sturz seines Rivalen. «Als ich sah, dass Maximo beinahe stürzte, habe ich noch ein bisschen mehr gepusht. Am Ende konnte ich mir Platz 2 sichern», schilderte der Leopard-Pilot, der vor dem WM-Endspurt in Portimao und Valencia auf Rang 5 der Fahrerwertung liegt und damit bester Honda-Pilot ist.