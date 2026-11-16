Toprak Razgatlioglu: Sein Crewchief erklärt die Tücken des MotoGP-Einstiegs

Halb so viel Bremsdruck, um besser zu verzögern: Das war eine der ungewöhnlichsten Anweisungen, die Alberto Giribuola seinem Fahrer Toprak Razgatlioglu in dessen erster MotoGP-Saison gab. Der dreifache Superbike-Weltmeister hatte sich in der seriennahen Meisterschaft mit spektakulären Bremsmanövern einen Namen gemacht. Auf der Yamaha M1 war nun in genau dieser Phase der Kurve ein anderer Fahrstil gefragt.

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Dabei hatte Giribuola schon beim ersten Test gesehen, was Razgatlioglu auf Anhieb auf die MotoGP-Maschine übertragen konnte. Die Richtungswechsel gelangen dem Türken gut, und am Kurvenausgang fand er schnell heraus, wie viel Gas der Hinterreifen vertrug. «Er entwickelte ein sehr gutes Gespür für die Haftung und spielte mit dem Gas. Er verstand sofort, wo das Limit liegt. Man sah sein Talent», erinnerte sich der Pramac-Crewchief gegenüber MotoGP.com an das Kennenlernen in Valencia.

Der Einstieg fiel allerdings in eine schwierige Phase für Yamaha. Die neue V4-Maschine war zu Beginn der Saison 2026 nicht konkurrenzfähig. Razgatlioglu wiederum kam als Seriensieger aus der Superbike-WM und musste sich gleichzeitig an ein neues Motorrad und die Michelin-Reifen gewöhnen. «Mir war bewusst, dass wir auf Schwierigkeiten und Probleme stoßen werden. Das war mir vermutlich klarer als Toprak», sagte Giribuola.

Razgatlioglu musste gegen seinen Instinkt ankämpfen

Am deutlichsten wurde die Umstellung beim Anbremsen. «Manchmal verlangten wir Dinge von ihm, die ein bisschen seltsam sind. Zum Beispiel baten wir ihn, nur halb so viel Bremsdruck aufzubauen, um das Motorrad besser verzögern zu können», erklärte Giribuola. «Mit dem Superbike machte er viele Kunststücke, das Motorrad sprang. Das ist in dieser Kategorie nicht möglich. Man muss sehr sauber bremsen.»

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Auch auf eine schnelle Runde mit einem frischen, weichen Reifen fiel Razgatlioglu die Anpassung schwer. Gerade wenn er mehr herausholen wollte, griff er auf Bewegungsabläufe zurück, die ihm auf dem Superbike geholfen hatten. Razgatlioglu zeigte enttäuschende Qualifying-Leistungen und stand oft auf einem der letzten Startplätze. «Er hatte Probleme, das Maximum aus einem frischen Reifen herauszuholen. Das muss sich ganz natürlich entwickeln. Wenn man härter attackiert, kehrt der natürliche Fahrstil zurück», beschrieb Giribuola das Dilemma.

Die Rookiesaison endete nach dem Trainingssturz in Mandalika vorzeitig. Giribuola sieht bei Yamaha unabhängig von Razgatlioglus Lernprozess Handlungsbedarf. «Sicher müssen wir unser Motorrad verbessern. Fabio (Quartararo) war unsere Referenz, er ist ein sehr schneller Fahrer, den wir besiegen wollten», sagte er mit Blick auf den Weltmeister von 2021. Im eigenen Team war Jack Miller für den Neuling eine wichtige Hilfe. «Es fühlt sich an wie in einer Familie, wenn die andere Seite der Box hilfsbereit ist und nicht gegen dich arbeitet», betonte Giribuola.