Jorge Lorenzo lobt Marc Marquez und wehrt sich gegen falsches Rossi-Zitat

Beim umstrittenen Katar-GP sprach Jorge Lorenzo mit dem britischen Sender TNT Sports über den Titelkampf in der MotoGP. Der fünffache Weltmeister traute seinem Landsmann Marc Marquez den zehnten WM-Titel zu. Für Lorenzo hätte dieser Erfolg auch Einfluss darauf, wie Marquez im Vergleich mit den Größen früherer Epochen einzuordnen wäre.

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«Im Moment sieht es danach aus, als würde Marc seinen zehnten WM-Titel gewinnen. Für mich wäre er damit der größte Fahrer der modernen Ära des Motorradrennsports», sagte Lorenzo. Im Vergleich mit Giacomo Agostini werde es dann sicher Diskussionen darüber geben, wer der Größte aller Zeiten sei. Was die Fahrtechnik und das Können auf dem Motorrad angeht, hatte Lorenzo bereits eine klare Meinung: «Für mich ist Marc in puncto Technik und Fahrkönnen der größte Fahrer aller Zeiten.»

In der Berichterstattung über das Interview tauchte später auch der Name Valentino Rossi auf. Unter anderem schrieb das italienische Portal Mediaset Lorenzo die Aussage zu, er sehe Rossi in dieser Debatte nicht. Die beiden waren bei Yamaha jahrelang erbitterte Rivalen, haben sich inzwischen aber wieder angenähert. Lorenzo besuchte seinen früheren Teamkollegen auch auf dessen Ranch.

Auf Instagram widersprach Lorenzo der Darstellung. «Sensationslust ist eine Sache. Aber zu behaupten, ich hätte einen Fahrer erwähnt, den ich in meiner Aussage überhaupt nicht genannt habe, überschreitet die Grenze zur journalistischen Manipulation», schrieb der Spanier. Er kritisierte, dass manche Medien für Aufmerksamkeit und Klicks auch eine Rufschädigung in Kauf nähmen, und forderte, ein solches Vorgehen strenger zu ahnden.

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Zugleich appellierte Lorenzo an andere Medien, vor der Veröffentlichung das Originalinterview zu prüfen. So lasse sich vermeiden, dass falsche oder aus dem Zusammenhang gerissene Aussagen weiterverbreitet werden.