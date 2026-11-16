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Mit Helm-Geschenk! Max Verstappen verabschiedet langjährigen Mechaniker

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen hat nach dem Formel-1-Rennen in Brasilien seinen langjährigen Mechaniker Ole Schack mit einer besonderen Geste verabschiedet. Schack war 22 Jahre beim Team.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Max Verstappen schenkte Mechaniker Ole Schack seinen Brasilien-Helm
Max Verstappen schenkte Mechaniker Ole Schack seinen Brasilien-Helm
Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool
Max Verstappen schenkte Mechaniker Ole Schack seinen Brasilien-Helm
© Getty Images / Red Bull Content Pool

Im Artikel erwähnt

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Mit einer besonderen Geste hat Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen am Rennwochenende in Brasilien seinen langjährigen Mechaniker Ole Schack verabschiedet. Nach 22 Jahren an der Rennstrecke tritt der Däne nun einen Schritt zurück, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.

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Zum Abschied nach vielen gemeinsamen Jahren an der Rennstrecke überreichte Verstappen Schack seinen Rennhelm aus dem Brasilien-GP. Helme haben für Rennfahrer eine besondere Bedeutung. Einmal wegen der wichtigen schützenden Funktion, aber auch, weil der Helm der einzige Teil der Arbeitskleidung ist, auf dem sie sich kreativ austoben können. Verstappens Brasilien-Helm ist beispielsweise dem 1994 tödlich verunglückten F1-Piloten und Brasilianer Ayrton Senna gewidmet.

22 Jahre im Team, acht F1-WM-Titel

Nach dem Rennen (in dem Verstappen von Platz 21 auf 2 vorfuhr) überreichte Verstappen seinem Mechaniker in der Garage diesen besonderen Helm als Erinnerungsstück. Schack kam 2004 zum Team (damals noch Jaguar, 2005 Red Bull Racing), arbeitete erst mit David Coulthard und später auch mit Sebastian Vettel zusammen, in den letzten Jahren dann mit Verstappen. Schack kommt also auf stattliche acht WM-Titel (vier mit Vettel, vier mit Verstappen). Vom ersten Rennen 2005 in Melbourne an war er bei der Reise von Red Bull Racing mit dabei. Wow!

Im Artikel erwähnt

Ole Schack mit seiner Red Bull Racing-Mannschaft
Ole Schack mit seiner Red Bull Racing-Mannschaft
Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool
Ole Schack mit seiner Red Bull Racing-Mannschaft
© Getty Images / Red Bull Content Pool

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Bei unserem Kollegen vom dänischen Ekstra Bladet sagte Schack: «Ich habe in der Formel 1 erreicht, was ich erreichen wollte. Es gibt nicht viele in der Boxengasse, die von sich behaupten können, viermal Weltmeister mit Sebastian Vettel und viermal Weltmeister mit Max Verstappen gewesen zu sein.» Er merkt aber auch an: «In 22 Jahren sind das verdammt viele Wochenenden. Ich möchte mehr Zeit für meine Familie zu Hause in Dänemark haben.» Von denen will er künftig mehr mit der Familie verbringen.

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Eine lange gemeinsame erfolgreiche Reise endet nun. Am Mikro von Sky sagte Schack über Verstappen: «Er ist wie Ronaldo und Messi, nur in einem Formel-1-Auto. Max hat dieses gewisse Etwas, das man niemandem beibringen kann.»

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