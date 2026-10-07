Hockenheim: Neuer Strafzettel-Rekord, 51 mal kam Post von der Rennleitung

Die weiße Linie am Ende der Boxengasse und deren nicht erlaubte Überquerung durfte natürlich auch in Hockenheim nicht fehlen. Den Start machte am Freitag Pro Superstock Cup-Fahrer André Krüger. Er erhielt eine Verwarnung. Im zweiten freien Training passierte dieses Missgeschick Sportbike-Pilot Ty Henriksen. Auch Niko Lehtiranta wurde für das Überqueren der weißen Linie verwarnt. Ebenfalls Mitglied im Club wurden ADAC Junior Cup-Pilot Luigu Orsolino, Pro Superstock Cup-Fahrer Denis Kasper, Superbiker Martin Vugrinec, sowie Moritz Konrad, Ariano Plaz, Jaden Immanuel, Justin Kräutler Ivan Prader und Maximilian Hinrichs.

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In seiner eigenen Welt war Fabian Hagemeier vom Kawasaki Cup unterwegs. Er wollte die schwarz-weiß karierte Flagge am Ende des ersten freien Trainings unbedingt zwei Mal sehen. Dafür erhielt er eine Verwarnung. Gleiches Vergehen und gleiche Verwarnung ging an Cup-Kollege Jens Blang. Ebenfalls verwarnt wurde Kawasaki Cup-Fahrer Luca van der Velde, da er im ersten Zeittraining in Turn 12 nicht wie vorgeschrieben die Kurve genommen hatte. Das passierte auch seinem Cup-Kollegen Timo Kubbinga.

Falschparker

Collin Langer vom ADAC Junior Cup kam mit einer Verwarnung davon. Er hatte im ersten freien Training die Strecke verlassen und war laut Rennleitung auf eine nicht sichere Art und Weise auf die Strecke zurückgekehrt. Den Patzer fabrizierte auch Luis Mensching. ADAC Junior Cup-Pilot Louis Wolff war ohne Transponder ins zweite freie Training gestartet und sah dafür die schwarze Flagge. «Verstoß gegen die Boxenausfahrtsvorschriften – Motorrad steht an der Boxenausfahrt auf der Überholspur», stand auf dem Strafzettel von Junior Cup-Fahrer Yevsevii Kovalov. Dafür ging es im ersten Rennen drei Positionen in der Startaufstellung nach hinten. Auch Junior Cup-Fahrer Fabian Beitschek musste drei Positionen zurück, da sein Motorrad an der Boxenausfahrt ungünstig abgestellt wurde.

Bastian Ubl war ohne Reifen Sticker im Qualifying des Pro Superstock Cup unterwegs und bekam dafür eine doppelte Long Lap fürs Rennen serviert. Auch Sportbiker Lucas Sorensen war ohne Sticker in zweite Zeittraining gegangen und durfte im Rennen ebenfalls zwei Mal durch die Strafrunde. Vergesslichkeit bei den Reifensticker ereilte auch Severin Salgo und Robert Stiehler vom Kawasaki Cup.

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Schwarz übersehen

ADAC Junior Cup-Pilot Quinn de Joode hatte gegen das Grid-Prozedere verstoßen und erhielt eine doppelte Long Lap. Cup-Kollege Tiago Dhondt durfte ebenfalls zwei Mal durch die Long Lap. Grund war ein Frühstart in Rennen 1. Als Ersatz gab es eine 23 Sekunden-Strafe. Ein Frühstart legte auch der niederländische Sportbiker Rick Kooistra hin. Da er die zwei Long Lap nicht planmäßig absolvierte, gab es eine Durchfahrtsstrafe und da er diese auch scheinbar blöd fand und nicht absaß, gab’s am Ende die schwarze Flagge und sicherlich ein persönliches Gespräch mit der Rennleitung. Denn die schwarze Flagge hatte er auch ignoriert.

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Mathias Brunner Weiterlesen

Thomas Eder aus der Euro Moto Supersport hatte es in Rennen 1 eilig und durfte nach einem Frühstart doppelt durch die Long Lap. Verdaddelte aber die Durchfahrt und bekam die Durchfahrtsstrafe obendrauf. Kawasaki Cup-Fahrer Fabian Hagemeier durfte sich die Long Lap auch zwei Mal anschauen, da er in die Aufwärmrunde vom Boxenausgang gestartet war. Und auch er tauschte diese gegen eine Durchfahrtsstrafe. Da er diese nicht erledigte, gab es für ihn die schwarze Flagge, die er dann ebenso ignorierte.

Teurer Spaß

Marvin Kreimes aus der Euro Moto Supersport hatte am ersten freien Training teilgenommen, ohne vorher seine Ausrüstung bei der Abnahme vorzuführen. Die Zeiten wurden gestrichen und Kreimes erhielt einen Verweis. Auch Gastfahrer Daniel Mogeda aus der Euro Moto Sportbike hatte das mit dem Vorführen seiner Ausrüstung bei den technischen Kommissaren verschwitzt. Nachdem er in Rennen 1 mit einem ungeprüften Helm unterwegs gewesen war, wurde ihm das Ergebnis gestrichen Marco Fetz aus der Euro Moto Superbike musste böse an der Kasse vorbei. 350 Euro musste er berappen, nachdem er im zweiten freien Training unerlaubterweise mit einer Helm-Kamera unterwegs gewesen war. Auch Superbike-Kollege Milan Merckelbagh hatte die Helm-Kamera ausgepackt und auch er war hinterher um 350 Euro ärmer.

Triple M Ducati Frankfurt-Teambesitzer Matthias Moser hatte einen Protest gegen den Gastfahrer Bálint Kovács und die von ihm verwendete Elektronik eingelegt. Doch der wurde umgehend abgelehnt, da Moser keine für den Protest nötige Bewerber-Lizenz war. Triple M-Fahrer Lukas Tulovic wurden die Zeiten aus der Superpole 2 gestrichen. Er hatte das vorgeschriebene Drehzahl-Limit von 15.600 um 107 Umdrehungen überschritten. Dafür ging es dann zurück auf Platz 9 und der Vorfall wurde laut Rennleitung an das DMSB-Sportgericht gemeldet. Nachdem es mit dem Moser-Protest nicht geklappt hatte, legte Lizenz-Inhaber Lorenzo Zanetti nach und legte Sonntag-Morgen erneut Protest gegen Kovács und dessen Elektronik ein. Der Prostet wurde angenommen. Das Team um Kovács legte Berufung ein.

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Rick Kooistra bekam nach dem Ignorieren der schwarzen Flagge im Anschluss noch ein 60 Euro-Strafzettel zugestellt. Auch Fabian Hagemeier hatte das mit der schwarzen Flagge ignoriert und auch er ist nun um 60 Euro ärmer. Eine Verwarnung und eine Strafe von 130 Euro wurde es für ADAC-Junior Luis Mensching. Er war in der falschen Richtung auf der Arbeitsspur der Boxengasse unterwegs gewesen.