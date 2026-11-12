IDM News: WM-Neustart, Testmöglichkeiten und eine Anmeldefrist

Ein Team verabschiedet sich aus der IDM Sportbike und wechselt auf die internationale Bühne. Für IDM-Piloten gibt es günstige Testmöglichkeiten und am Sachsenring darf jeder auf die Strecke. Beim ADAC läuft die Anmeldung zum Moto4 Northern Cup.

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Auf die GP-Strecke mit Max Neukirchner

Der Sachsenring steht 2027 nicht auf dem Terminkalender der IDM. Dort wird aufgrund der sparsamen Anzahl an zur Verfügung stehenden Lärmtagen im jährlichen Wechsel mit der Klassikveranstaltung gefahren. Wer nicht bis 2028 warten und gerne selbst mal auf der deutschen Grand Prix Strecke seine Runden drehen will, kann das zusammen mit dem ehemaligen WM- und IDM-Piloten Max Neukirchner tun. Im Angebot sind gleich zwei Termine: Der 27./28. Mai und der 7./8. September. «Die Strecke können wir ab 60 verbindlichen Anmeldungen je Termin buchen», erklärt Neukirchner den Plan. «Es können maximal 80 Fahrer teilnehmen.» Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen.

Anmeldefrist zum Moto4 Cup läuft

Noch gut vier Wochen haben interessierte Nachwuchspiloten Zeit, sich bei der Ausgabe 2027 des Moto4 Northern Cup anzumelden. Bewerbungsschluss ist am 25. Dezember 2026. Interessierte Fahrerinnen und Fahrer können sich ab sofort unter moto4northerncup.com bewerben. Sowohl Teams als auch einzelne Piloten haben die Möglichkeit, sich für einen Startplatz in der Nachwuchsserie von ADAC und der MotoGP Sports Entertainment Group zu registrieren. Gefahren wird mit Honda NSF250R Motorrädern und Pirelli-Reifen. Wie im Vorjahr stehen maximal 26 Startplätze zur Verfügung. Bewerben können sich Fahrer, die zwischen 01. Januar 2008 und 03. April 2013 geboren sind und somit vor dem ersten Test das erforderliche Mindestalter von 14 Jahren erreichen. Bewerbungen sind weltweit möglich, wobei junge Fahrer aus Nord- und Zentraleuropa bevorzugt werden.

Im Rahmen der Bewerbung müssen die Fahrerinnen und Fahrer einen Teamnamen angeben und einen Teammanager benennen. Zudem sind mindestens ein Mechaniker und ein gesetzlicher Vertreter erforderlich. Auch bestehende oder neu zusammengestellte Teams können sich direkt anmelden. Voraussetzung dafür ist die Benennung eines Teammanagers, der als zentraler Ansprechpartner fungiert. Die vorgesehene Teamstruktur umfasst einen Fahrer und zwei Mechaniker, wobei diese auch aus dem Familien- oder Freundeskreis stammen können.

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Testmöglichkeiten bei der IBPM

Wer vor den IDM-Läufen gerne im Rennmodus auf der einen oder anderen Strecke testen möchte, kann dies bei den Veranstaltungen zur Internationalen Bike Promotion Meisterschaft IBPM tun. Der Terminkalender ist abgesegnet und auch Anmeldungen werden bereits entgegengenommen.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen

23.-25.04.2027 Autodrom Brünn/CZ 21.-23.05.2027 (German TT) Schleizer Dreieck/D 11.-13.06.2027 Oschersleben/D 30.07.-01.08.2027 Schleizer Dreieck/D 03.-05.09.2027 Autodrom Most/CZ 17.-19.09.2027 Hockenheimring/D – tbc

Von der IDM Sportbike in die WM

Nach ihrem Abstecher in die Euro Moto Sportbike geht es für die Mannschaft um den Niederländer Rob Vennegoor als Team Sencat-RT Motorsports-Honda zurück in die Weltmeisterschaft. Als Fahrer wurden der Italiener Marco Gaggi und der Brite Freddie Barnes verpflichtet. Der Spanier Daniel Mogeda, der im September als Wildcard-Pilot bei der IDM Sportbike mit der Honda des Teams erstmals aufs Podest gefahren war, fand in der Aufstellung 2027 keinen Platz. 2027 wird das Team als offizielles Honda-Supported-Team an der World Sportbike Championship teilnehmen.

«Wir haben lange und hart daran gearbeitet, ein Team zusammenzustellen, das bereit ist, sich der Konkurrenz zu stellen», erklärt Rob Vennegoor. «Mit Marco und Freddie haben wir zwei Fahrer verpflichtet, die zwar ganz unterschiedliche Hintergründe mitbringen, aber beide über das Talent und den Ehrgeiz verfügen, um an der Spitze mitzukämpfen. Der 23-jährige Marco Gaggi aus Italien ist seit 2022 in der WM unterwegs. Freddie Barnes (19, GB) kommt aus der Britischen Supersport Meisterschaft. Ob das Team im kommenden Jahr auch bei der IDM Sportbike vorbeischauen wird, bleibt abzuwarten.

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