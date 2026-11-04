Intermot Köln 2027 bietet für IDM-Teams kostenlose Ausstellungsfläche

Am letzten Septemberwochenende fand in Hockenheim vor eindrucksvoller Kulisse das Finale der Euro Moto statt, die ab nächster Saison wieder IDM heißen wird. Gleichzeitig war die Rennveranstaltung medialer Auftakt für die Intermot. Fünf ausgewählte Creator ( @dukedreams , @marie__jana , @yepitslilane _, @meddesyoutube und @nanaxyda ) lud die Koelnmesse zum Saisonfinale auf die Rennstrecke ein, um dort mit ihren Beiträgen auf den bekannten Social Media Kanälen für die Messe vom 19. bis 21. Februar 2027 in Köln zu werben.

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Bis zum letzten Tag der Messe werden die reichweitenstarken Botschafter nun mit ihrem Content dafür sorgen, dass junge Motorrad-Fans, -fahrerinnen und -fahrer auf die Messe in Köln aufmerksam werden und dann in die Domstadt kommen. In der Teambesprechung lud der Industrie Verband Motorrad IVM die IDM-Teams zur Intermot ein, um mit ihren Trucks und Motorrädern für sich zu werben und die Fans direkt zum Saisonbeginn anzusprechen. «In Kooperation mit der Koelnmesse werden wir diese Fläche den Teams kostenlos zur Verfügung stellen», berichteten nun die Verantwortlichen. «Die kommende Intermot nimmt immer mehr Kontur an. Schon vier Monate vor Messestart ist die Ausstellerfläche bereits deutlich größer als die der gesamten Messe 2025.»

Erster Auftritt der IDM 2027

«Dank einer Budgeterhöhung der Koelnmesse im hohen fünfstelligen Bereich können sich die Besucher auf reizvolle Sonderformate (Test-Parcours / Playground, Rennsport, Urban Mobility, Innovation Walk, Adventure Travel, Historische Motorräder, Ladys Intermot) freuen», geht die Planung der Macher weiter. «In Verbindung mit den doppelt so großen Aktionsflächen öffnet am 19. Februar eine Intermot die Tore, die den Interessen und Erwartungen von Besuchern wie Branche gleichermaßen Rechnung trägt.»

Begleitet wird die Intermot-Vorbereitung von einer umfassenden Marketing-Kampagne der Koelnmesse. Ambassadors mit einer Reichweite von ca. 1,2 Millionen Followern, gezieltes Geotargeting und die größte Kooperation mit Detlev Louis in der Geschichte der Ausstellung sollen neben Print-Kampagnen für den nötigen Rückenwind sorgen.

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